Autos al borde del barranco: advierten por nuevos derrumbes en el lago Mari Menuco

Al inicio de esta semana, una camioneta que se encontraba estacionado en una zona de barrancas en el lago Mari Menuco cayó por un risco y terminó golpeando a una persona que descansaba a orillas del agua. Aunque la víctima solo sufrió golpes, el hecho encendió las alarmas entre vecinos y visitantes habituales del lugar.

Este jueves, una nueva señal de preocupación volvió a aparecer en el mismo sector. Un vecino advirtió una enorme nube de tierra en suspensión, producto de otro derrumbe registrado en la zona conocida como El Álamo Solitario, a pocos metros del sitio donde ocurrió el incidente del lunes. Tras el desmoronamiento, se observaron restos de polvo aún flotando en el aire y, sobre la barranca, varios autos estacionados peligrosamente cerca del borde.

La situación generó un llamado urgente a quienes frecuentan el lago para pasar el día: alejarse de las orillas de las barrancas y evitar estacionar en zonas inestables. “En distintos puntos de Mari Menuco se están produciendo derrumbes”, advirtieron vecinos que recorren habitualmente el área y que aseguran que las laderas se encuentran particularmente frágiles en este momento.

Lago Mari Menuco riscos (1)

Este tipo de desprendimientos no solo representan un riesgo para los vehículos, sino también para las personas que circulan o descansan en la zona baja de las barrancas. Los habitantes y visitantes piden una mayor toma de conciencia, señalización preventiva y, sobre todo, precaución al elegir un lugar para estacionar.

Mientras tanto, la recomendación es clara: no acercarse al borde de los riscos y estar atentos a cualquier señal de inestabilidad del terreno para evitar nuevos incidentes en una de las áreas más concurridas del lago Mari Menuco.

Una Hilux cayó por la barranca durante el feriado

El último lunes, en medio de una jornada de extremo calor que llevó la temperatura a 38 grados y convocó a miles de personas al lago Mari Menuco, una camioneta Toyota Hilux terminó cayendo por una barranca en la zona cercana a los acantilados. La pickup quedó incrustada de punta en el suelo, tras deslizarse varios metros desde el lugar donde había sido estacionada. En ese momento, un grupo de vecinos se encontraba disfrutando de la tarde y una mujer sufrió golpes y raspones en un brazo, por lo que fue asistida por personal médico del Hospital Natalio Burd, que llegó al lugar en ambulancia.

Lago Mari Menuco riscos camioneta Gentileza Centenario Digital

Efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre entrevistaron a los propietarios del vehículo y confirmaron que la Hilux tenía el freno de mano colocado y estaba en cambio, una condición que impide que se desplace por la pendiente. Sin embargo, al revisar la estructura observaron daños visibles en el paragolpes trasero, lo que abrió la hipótesis de un posible impacto previo por parte de otro vehículo. Según indicaron allegados a los dueños, esos daños no existían antes de estacionarla y la camioneta había sido retirada hacía pocos días de un taller de chapa y pintura.

Ante la imposibilidad de retirarla por medios convencionales y al no existir riesgo para las personas, bomberos no intervinieron, por lo que se dispuso el uso de una camilla particular para poder extraerla de la zona de barranca.