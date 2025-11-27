Choque fatal en José C. Paz: la millonaria fianza que pagó el conductor de la Amarok

El conductor, que está acusado de doble homicidio culposo, pagó el monto que impuso la Justicia y consiguió la excarcelación.

Mientras los pequeños que quedaron huérfanos son contenidos en el ámbito familiar, se conocieron impactantes videos del brutal hecho.

Michael Jean Carballo, el conductor de la Amarok que causó el choque de José C. Paz en el que murieron Renzo y Eliana Benítez , consiguió la excarcelación tras pagar la millonaria fianza impuesta por la Justicia de Garantías de San Martín.

El trágico hecho ocurrió el 31 de octubre en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz, cuando el conductor de una Volkswagen Amarok, Michael Jean Carballo, chocó contra el Renault 12 en el que viajaban cinco personas: los padres, Renzo y Eliana Benítez, y sus tres hijos de 7, 11 y 14 años . Solo sobrevivieron los tres menores.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta quedó incrustada en el vehículo. Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que sus tres hijos sufrieron múltiples heridas. Bomberos los rescataron entre los hierros retorcidos.

Según trascendió, este jueves el imputado, que no tiene antecedentes, terminó de depositar alrededor de unos 13 millones de pesos y completó el saldo con un auto Volkswagen Golf que pertenece a su padre, abonando el total de la fianza impuesta por la Justicia: 30 millones de pesos.

Marcelo Chumba, abogado de las víctimas, apeló la excarcelación ante la Cámara. Sin embargo, la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, decidió no apelar, a pesar de que le había agravado la imputación.

Cómo continúa la causa

Carballo, continúa acusado de doble homicidio culposo de Renzo y Eliana, y lesiones culposas de los menores. Ambos cargos agravados por: la conducción de vehículo automotor, la pluralidad de víctimas, exceso de velocidad y culpa temeraria. Actualmente, a pesar de haber conseguido la excarcelación, se enfrenta a una pena de 3 a 6 años de prisión.

asesino jose c paz

Según la dinámica del accidente, el Renault circulaba por Álvarez Jonte en sentido sudeste y se detuvo antes de la intersección. Al momento de retomar la marcha y cruzar la encrucijada, fue impactado en su lateral derecho por la Amarok, que avanzaba por Hipólito Yrigoyen en sentido noreste.

“Todos los peritos de todas las partes afirman que el Renault pasó con el semáforo en rojo y que el acusado tenía verde, así surge de varios videos”, comentaron fuentes cercanas al caso. Además, el perito observó que las luces de posición traseras del vehículo no estaban encendidas en los momentos previos, aunque sí se activaron las luces de freno al detenerse.

Uno de los ejes del peritaje fue determinar a que velocidades circulaban los vehículos al momento del impacto. Según los cálculos, el Renault iniciaba su marcha y no superaba los 20 kilómetros por hora, mientras que la Amarok circulaba a una velocidad estimada entre 73 y 100 km/h.

La calificación legal del caso cambió luego de que el fiscal del caso recibiera una pericia que determinó que manejaba a una velocidad promedio de 88 kilómetros por hora.

choque fatal

El análisis también contempló la distancia entre ambos vehículos: al momento en que el Renault comenzó a cruzar la intersección habría recorrido aproximadamente 15 metros, lo que le demandó 3,6 segundos desde el inicio del cruce hasta el impacto. En ese lapso, la Amarok se encontraba a 88 metros de distancia, avanzando a 88 km/h. “Al disponer de 88 metros hasta el punto de colisión y que la maniobra de frenado hubiera requerido 80,2 metros, hubiera sido posible detener el rodado antes del impacto”, concluyó.

Además, según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires a pedido de la ANSV, Carballo fue inhabilitado para conducir hasta el 1° de enero de 2099.