Fuerte choque entre dos camionetas en Plottier: una trasladaba trabajadores petroleros

El choque fue alrededor de las 5:30 de este sábado. Se reitera conducir con precaución y particularmente en horarios de oscuridad.

Los conductores de dos camionetas que transitaban por Plottier protagonizaron un fuerte choque este sábado a la madrugada que, milagrosamente, no registró heridos. En una de ellas viajaban trabajadores petroleros . Qué se sabe del siniestro.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén , el accidente tuvo lugar este sábado por la madrugada, alrededor de las 5:30, en cercanías del Jardín del Recuerdo , ubicado en calle Trenque Lauquen de la localidad vecina a la capital.

Los protagonistas fueron los conductores de dos camionetas: una Fiat Toro perteneciente a un conductor particular y otra perteneciente a la empresa petrolera OPS, en la que viajaban varios trabajadores del rubro que eran trasladados a su lugar de trabajo.

Las causas específicas del siniestro no se conocieron, pero al parecer se habría tratado de un accidente frontal en un sector de curva muy peligroso, por lo que se sospecha de una maniobra de sobrepaso. El impacto fue de gran magnitud y la camioneta particular terminó sobre la vegetación a un lado de la calzada.

Ante la consulta de LM Neuquén, la Policía provincial confirmó el siniestro, pero indicó que no fue necesaria la intervención de personal de Tránsito ni de Salud, dado que, milagrosamente, solo se registraron daños materiales.

Los conductores no presentaban lesiones: intercambiaron la información de sus respectivos seguros y luego se retiraron del lugar.

Sí quedaron algunos restos de carrocería destrozada en la calzada que fueron retirados más tarde y hasta el chequeo de cada involucrado en la escena, el tránsito en el sector se vio algo demorado por las tareas y los vehículos sobre la calzada.

Vuelco en Ruta 67: un trabajador petrolero fue trasladado de urgencia

Un trabajador petrolero que transitaba por la Ruta 67 el jueves 13 por la mañana fue trasladado de urgencia por una ambulancia tras ser rescatado del habitáculo de su auto, donde quedó atrapado tras sufrir un fuerte vuelco a la vera de la ruta.

Según la información consignada por el portal Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar pasadas las 8:30, a unos 2 kilómetros del ingreso a la calle Benito Machado, en Centenario.

El comisario Damián Jorquera, a cargo de Tránsito Villa Obrera, confirmó a LM Neuquén que el protagonista del siniestro es un trabajador petrolero de la empresa Rakiduam de 37 años, único ocupante que se trasladaba en el Peugeot, su vehículo particular.

Aunque no se pudo dialogar con la víctima, hubo un testigo presencial que se encargó de reconstruir la dinámica del accidente e informó que el petrolero se movilizaba con dirección Neuquén-Añelo y que lo que habría desencadenado el vuelco fue una maniobra de sobrepaso.

El testigo confió a los efectivos que el conductor pretendía pasar a un camión, pero al parecer tras percatarse de que otro vehículo se acercaba por el carril contrario y no tendría tiempo de efectuar la maniobra, quiso regresar bruscamente a su lugar detrás del camión para evitar un choque frontal, lo que lo llevó a perder el control de su auto, morder banquina y luego volcar.