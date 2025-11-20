Estremecedor testimonio de la mamá de la niña atropellada en Plottier: "No deseo castigar a la policía, recen por mi hija"

Familiares y amigos de Catalina, volvieron a movilizarse esta tarde en pedido de justicia. La menor sigue en terapia y lucha por su vida.

La comunidad del barrio Los Álamos de Plottier continúa con una profunda conmoción luego del trágico accidente en que Catalina Galceran , de 8 años, fuera atropellada por un patrullero de la Policía de Neuquén que circulaba a alta velocidad y sin sirenas por una calle de tierra. Este jueves por la tarde, vecinos, familiares y amigos concentraron afuera de la Comisaria 46 y movilizaron hacia la Escuela 234 en pedido de justicia.

La menor jugaba en bicicleta junto a una amiga cuando fue embestida y quedó tirada en el suelo con convulsiones y lesiones de extrema gravedad. El hecho ocurrió el miércoles entre las 17 y las 18 y quedó parcialmente registrado por una cámara privada que muestra al móvil levantando una nube de polvo al pasar. Primero fue asistida en el hospital de Plottier y luego derivada al hospital Castro Rendón, donde permanece en terapia intensiva pediátrica con politraumatismo grave, asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Su madre, Paola Beatriz Marifil , se hizo presente en la movilización de esta tarde y pidió que no se ataque a la oficial que manejaba el patrullero, aunque reconoció la negligencia del hecho. “No se movió del lado de mi hija, me contuvo, ayudó y esperó conmigo la ambulancia”, expresó a LM Neuquén .

Emocionada, Marifil relató que la niña soportó más de tres paros cardíacos y una cirugía neurológica de altísimo riesgo que se extendió durante casi nueve horas.

La intervención incluyó una descompresión del cráneo, la reparación de fracturas en el tobillo, pie y brazo derecho, y la estabilización de múltiples complicaciones internas: ambos pulmones comprometidos, lesiones en hígado y riñones y un cuadro de falla multiorgánica. “Ahora solo su cuerpo puede sanar. Sigue en riesgo”, dijo la madre.

Bronca vecinal y reclamo por seguridad vial

Durante la movilización, los vecinos denunciaron que no es la primera vez que móviles policiales circulan rápido por calles angostas, sin veredas ni cordón cuneta. Reclaman la instalación de lomos de burro y responsabilizan al municipio porque "son retirados cada vez que los vecinos los colocan por su cuenta".

Mariano, papá de una compañera de Catalina, explicó que si bien respetan el pedido de la madre de no pedir sanciones directas contra la oficial, los vecinos exigen que la Policía “cambie su forma de operar dentro de los barrios”, especialmente donde hay niños jugando.

"Queremos que esto sirva para que no vuelvan a circular a esas velocidades. La fiscalía debe hacer lo que corresponde y el municipio también".

El grupo evalúa nuevas acciones y convocatorias barriales mientras esperan la recuperación de la niña y el avance de la investigación judicial.

El parte de salud de la niña

El último parte oficial, informado por las autoridades del nosocomio, afirma que Catalina se encuentra en terapia intensiva pediátrica con politraumatismo grave y asistencia respiratoria.

Además, se comunicó que el pronostico de la menor es reservado.