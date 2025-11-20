Bronca de los vecinos en Plottier por la nena atropellada por un patrullero de la Policía: denuncian que iba a alta velocidad y sin sirena

El siniestro ocurrió este miércoles en calle Güemes y Reconquista. La nena está internada en estado crítico.

Una niña de ocho años fue atropellada por un móvil de la Policía en el barrio Los Álamos , no solo dejó una víctima con peligro de vida, sino también un profundo sentido de injusticia entre los vecinos. El hecho, ocurrido mientras la menor circulaba en bicicleta, desató la bronca de los vecinos. Denuncian que el patrullero circulaba a alta velocidad y sin sirena .

El profundo repudio al siniestro protagonizado por funcionarios policiales generó una convocatoria espontánea de vecinos a la Comisaría 46, de donde presuntamente había partido la camioneta Amarok policial .

Los videos con las imágenes sensibles y la imagen de la funcionaria policial continúan circulando por redes sociales y en los grupos de WhatsApp. En este contexto, los vecinos lanzaron una nueva convocatoria a toda la comunidad de Neuquén para marchar a las 10 de la mañana de este jueves a la comisaría 46 y acompañar el pedido de justicia por Catalina , la niña que pelea por su vida en el Hospital Castro Rendón.

policia choque plottier

"No puede manejar más un móvil policial"

Según testimonios de los vecinos, la fuerza policial actuó con una conducta “imprudente y temeraria”: circulaba a alta velocidad por la calle de tierra y, denuncian, que sin sirena, algo que para los vecinos no es un accidente aislado.

Una vecina que reclamó en la comisaría señaló con claridad su indignación: “No es la primera vez que ella anda así”, refiriéndose a la mujer policía que conducía el móvil en el momento del choque. En este sentido, para muchos, la convocatoria no es solo por la niña atropellada, sino por un patrón de conducción insegura que ya tendría precedentes.

Los vecinos piden no solo justicia para la niña, sino también que se revisen las responsabilidades internas: “no puede conducir más un móvil policial”. Además, buscan que haya sanciones ejemplares, como forma de prevenir que este tipo de situaciones vuelva a repetirse.

Bronca de los vecinos por el choque de la Policía a una nena: denuncian que iba a alta velocidad y sin sirena

Por su parte, la Comisión Vecinal de la Jurisdicción A1 informó a la comunidad que se encuentra en conocimiento del hecho ocurrido en el Barrio Los Álamos, lindante a su jurisdicción, donde una menor de edad resultó herida tras un incidente vial que involucró a un móvil policial de la Comisaría N.º 46. "Acompañamos a la familia en este difícil momento y deseamos profundamente la pronta recuperación de la niña. Expresamos nuestra solidaridad y cercanía ante la preocupación".

Asimismo, aclaramos que, al no haberse producido dentro de los límites de nuestra jurisdicción, no nos corresponde intervenir en las actuaciones vinculadas al caso. No obstante, reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial en nuestra comunidad e insistiéremos con lo gestionando ante el Municipio referido al tema tránsito en la Jurisdicción —como carteles indicativos de velocidades, la colocación de lomos de burro y otros reductores— para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros vecinos.

Qué se sabe del choque

"Por la calle Palermo las camionetas de la Policía pasan a lo loco, son calles cortas, es un barrio con muchos niños, no podes andar de esa manera", consideró Rosa en diálogo con LM Neuquén. Ella escuchó el impacto y salió a la calle por temor que le haya pasado algo grave a su sobrino. Allí vio la nena tirada en la calle de tierra, la bicicleta deformada y la camioneta unos metros por delante.

Rápidamente, por el fuerte impacto, más gente del barrio Los Álamos comenzó a acudir al lugar. Otros vecinos fueron a buscar a la mamá, quien entró en shock al ver la trágica escena. Un video registró este momento, donde la mujer policía que habría chocado a la víctima estuvo arrodillada de un lado, y la madre del otro. Luego de 20 minutos, la ambulancia que habían llamado no llegaba.

Una cámara privada de un domicilio captó el momento en que la camioneta policial avanza a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso. El siniestro, que todavía no está confirmado si quedó registrado, ocurrió entre las 5 y las 6 de la tarde.

Un móvil de la policía atropelló a una niña en Plottier

A su vez, las personas presentes se encargaron de filmar cada detalle, como la imagen de la patente de la Amarok policial y la bicicleta destrozada, que quedó tirada a un costado de la calle.

"En determinado momento, la nena comenzó a convulsionar", relató Rosa, mientras la desesperación de los vecinos crecía por la urgente necesidad de atención médica. Sin embargo, manifestaron que mientras llegaban gran cantidad de móviles policiales y policías motorizados, se alargaba la demora de la llegada del servicio de emergencia, que calculan finalmente llegó una hora después del choque.