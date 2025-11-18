Continúa el viento en Neuquén: ráfagas de 69 km/h y 27°C para este martes

Tras la alerta del lunes, el viento no cede en la capital neuquina. Las altas temperaturas regresarán el fin de semana, con máximas que alcanzarán los 30°C.

La ciudad de Neuquén enfrenta una nueva jornada marcada por la intensidad del viento, aunque con una leve disminución respecto al fenómeno que motivó la alerta amarilla del lunes.

Para este martes 18 de noviembre de 2025 , el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, indica que la inestabilidad atmosférica se centrará en las fuertes ráfagas, mientras que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable.

La máxima esperada para este martes es de 27°C , con una mínima de 15°C . El cielo estará mayormente y parcialmente nublado a lo largo de todo el día.

El viento como protagonista de la jornada

La intensidad de las ráfagas será el factor más relevante en el clima de este martes, ya que se mantendrán elevadas durante todo el día.

La mañana comenzó con cielo mayormente nublado, y una temperatura que ascenderá hasta los 21°C. El viento soplará desde el Suroeste (SO), con una velocidad constante de 32 a 41 km/h. Las ráfagas máximas esperadas para este período se ubican entre 60 y 69 km/h.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará el pico del día, llegando a los 27°C. El cielo estará parcialmente nublado, permitiendo que se filtre algo de sol. La intensidad del viento se mantendrá inalterable: la velocidad constante se sostendrá entre 32 y 41 km/h, y las ráfagas oscilarán nuevamente entre 60 y 69 km/h. La dirección predominante continuará siendo la del Suroeste (SO).

En tanto, a la noche no brindará un descanso del viento. El cielo continuará parcialmente nublado, y la temperatura descenderá a 22°C. Si bien la velocidad constante bajará ligeramente, las ráfagas seguirán en el rango de 60 a 69 km/h. En este tramo del día, el viento rotará al Sur (S), con una velocidad constante que se ubicará entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico extendido: el calor vuelve el fin de semana

El pronóstico extendido del SMN indica que las temperaturas se mantendrán moderadas durante la semana hábil, ofreciendo un respiro tras el inicio de semana ventoso. Sin embargo, el calor intenso regresará para el próximo fin de semana.

El Miércoles 19 de noviembre mantendrá una mínima de 15°C y la máxima será de 27°C, similar a la jornada actual.

El Jueves 20 será el día con la máxima más baja de la semana: 25°C, con una mínima de 16°C.

El Viernes 21 comenzará la tendencia ascendente de calor, con una máxima de 28°C y una mínima que descenderá a 12°C.

Las máximas de 30°C se esperan tanto para el Sábado 22 como para el Domingo 23, con mínimas de 16°C y 20°C respectivamente. El inicio de la próxima semana, el Lunes 24, continuará con calor, pronosticando una máxima de 31°C y una mínima de 20°C.