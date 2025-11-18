Se conoce el veredicto que define si destituyen a la jueza Julieta Makintach

La jueza está acusada de incumplir los deberes de funcionario público, al filmar un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Este martes el jury de enjuiciamiento que tiene bajo la lupa la conducta de la jueza Julieta Makintach emite su veredicto. Será en el anexo de la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.

La causa que dio lugar al jury se dio cuando, a fines de mayo, se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona .

En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro , ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esa difusión terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.

La acusación contra Julieta Makintach

La acusación principal, formulada por la Procuración General y sostenida durante el proceso por la fiscal Ana Duarte, señala que la magistrada habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial.

En palabras citadas por la prensa, la fiscal acusó a Makintach de “mentir, presionar y abusar del poder”. Por su parte, el Colegio de Abogados de San Isidro acompañó la postura acusatoria y solicitó la destitución de la jueza.

El marco probatorio fue uno de los ejes del juicio político: el tráiler difundido en mayo funcionó como prueba central y varios testigos de relevancia fueron convocados y declararon ante el jurado. Entre quienes prestaron testimonio figuran Julio Rivas (abogado de Leopoldo Luque), Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Dalma/Giannina Maradona, el titular del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, Maximiliano Savarino, y el exalumno de la imputada Jorge Barrera.

También declaró una persona identificada como amiga de la sindicada, María Vidal Alemán. En el desarrollo del proceso, el magistrado Savarino fue mencionado en una denuncia por presunto falso testimonio.

Qué dijo la jueza Julieta Makintach

La defensa de Makintach rechazó las imputaciones y pidió la absolución. En forma subsidiaria, la defensa solicitó que se acepte la renuncia que la jueza había presentado anteriormente como alternativa a la destitución. Frente a las acusaciones, la propia magistrada sostuvo que “no había documental” y afirmó que “El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, dijo en declaraciones a Infobae.

Además de pedir la separación definitiva del cargo, atribuyó a la jueza la comisión de infracciones a la Ley de Magistrados y la imputación por delitos del Código Penal. La acusación formal incluyó siete presuntas infracciones a la normativa provincial y tres delitos tipificados en el Código Penal: malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.

Las posibles penas

Mientras se espera la lectura del veredicto, la situación administrativa y penal de la jueza permanece en curso: está suspendida en su cargo, fue apartada de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y enfrenta una causa penal que se tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

La posible resolución del jury depende de los cinco legisladores bonaerenses que integran el cuerpo.

La audiencia final está fijada para este martes a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata. La Fiscalía solicitó la destitución y la defensa solicitó la aceptación de la renuncia y la absolución.

Con la lectura del fallo se conocerá si el jury estima que las conductas atribuidas a Julieta Makintach constituyen causal suficiente para apartarla del Poder Judicial o si, por el contrario, se decide por otra alternativa prevista en el procedimiento de enjuiciamiento. El veredicto, por tanto, marcará el cierre —al menos en esta instancia— de un proceso que tenía como punto de quiebre la filmación y difusión de un material audiovisual que condicionó el normal desarrollo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.