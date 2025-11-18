Un camión se quedó sin frenos y volcó: más de 20 vacas quedaron sueltas y corriendo por las calles

Un camión protagonizó un inédito accidente. Se conocieron detalles sobre la hipótesis que se investiga, y qué sucedió con los animales.

Afortunadamente no se reportaron heridos de gravedad entre los ocupantes de los vehículos.

Un inusual accidente se registró en la Ruta 38, a la altura de La Falda en provincia de Córdoba . Un camión que transportaba ganado volcó y dejó más de 20 vacas sueltas sobre la calle. Se vio involucrado también un colectivo interurbano y una camioneta.

Las primeras hipótesis revelaron que el conductor del camión habría perdido sus frenos y terminó protagonizando el vuelco en una bajada, impactó contra el colectivo y camioneta en el intento de esquivarlos.

El camión, que venía desde La Rioja y tenía como destino final la provincia de Santa Fe, terminó dado vuelta en el lugar y las 23 vacas que transportaba quedaron dispersas por el camino. En un video que se registró de momento, se puede ver a los animales corriendo por las calles cordobesas.

¿Qué pasó con las vacas tras el vuelco del camión?

Según reveló Cadena 3, el ganado fue trasladado al patio de un hotel cercano para su resguardo. En el video se observa cómo los animales corren por las calles mientras algunos hombres intentan guiarlas para mantenerlas unidas en un lugar seguro.

Uno de los pasajeros de la camioneta Peugeot Partner color blanca que resultó afectada calificó el hecho como "un desastre" y lamentó que en el choque se le rompió "todo el baúl", según informó el portal cordobés La Voz.

Videos compartidos en redes sociales muestran a los animales caminando por la ruta y obstruyendo el tránsito, aunque no se registraron incidentes con ellos.

En el operativo trabajaron agentes municipales de Guardia Local, bomberos de Villa Giardino y personal de la Policía de Córdoba, quienes se encargaron de despejar la ruta, asegurar el tránsito y contener al ganado disperso hasta su traslado definitivo.

Rescate nocturno de un caballo caído en un pozo de dos metros

Un importante operativo de rescate fue puesto en marcha en la noche del martes para salvar a un caballo blanco atrapado en un pozo. El hecho ocurrió en un predio de la ex chacra Pirozzo de Vista Alegre y contó con la intervención de efectivos policiales de la Comisaría 49, bomberos voluntarios de Centenario, Protección Civil y también vecinos.

Las tareas no fueron sencillas por los dos metros de profundidad del agujero en la tierra y el agua acumulada. Por este motivo, el equino no podía salir por su propia cuenta, sino que solo podía asomar la cabeza y manifestaba un estado de gran alteración. Además, debido a las intensas lluvias que habían ablandado el terreno, el barro complicaba las labores de auxilio.

Para poder extraerlo, las autoridades ingresaron al lugar con diversas herramientas que colocaron alrededor del perímetro, además de luces dado que el terreno estaba en total oscuridad. Como estrategia para extraer al caballo de alrededor de 420 kilos, utilizaron fajas. Además, según informó Centenario Digital, utilizaron un trípode y aparejo para elevarlo.