Macabro hallazgo: un perro le llevó a sus dueños una bolsa con restos humanos

El crudo relato de la familia que quedó impactada tras darse cuenta de lo que había en el interior de la bolsa.

La dueña del perro habló sobre el momento en el que descubrió lo que tenía la bolsa.

El macabro hallazgo del perro de una familia alertó a la policía de Córdoba . Vecinos se mostraron conmocionados luego de que una mujer encontrara restos humanos, dentro de una bolsa de basura que su mascota había dejado en el patio de la vivienda.

Según reveló Giuliana, su perro suele traer restos de animales del basural cercano , por lo que en un primer momento pensaron que se trataba de un animal, posiblemente un chancho. Esta suposición se esfumó cuando lograron divisar un pedazo grande y extraño , con carne y hueso.

"Nos entró la duda porque era algo diferente, o sea, yo le doy huesos de la carnicería que me dan y no era nada parecido el tamaño, nada. Así que bueno, llamamos al 911 y se acercaron y ahí empezaron a ver toda la zona y vimos que de un costado se notaba como un tatuaje" , relató a TN sobre el hecho ocurrido en el barrio General Urquiza.

restos humanos córdoba

La policía fue alertada por el macabro hallazgo

La mujer contó que rápidamente llamó al 911, y cuando su pareja - quien es efectivo policial - llegó a su domicilio colaboró en la manipulación de esta particular bolsa de basura.

Las primeras observaciones de los oficiales apuntaron a que podría tratarse de restos de cerdo, aunque la familia insistió en que en uno de los costados "se veía como un tatuaje".

Por el momento, la causa quedó a cargo dela fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien evitó confirmar que se trate de restos humanos tras recorrer la zona. De manera extraoficial, trascendió que podría ser una extremidad de una mujer con un tatuaje compatible con una mándala, aunque esto no fue ratificado oficialmente.

Los restos fueron retirados para su análisis forense, mientras la Fiscalía dispuso una consigna policial en la vivienda y ordenó continuar con las tareas investigativas al día siguiente con luz natural.

restos humanos cordoba

Vecinos denunciaron que "es re peligroso" el barrio donde se hizo el particular hallazgo

El espeluznante hallazgo ocurrió en un sector que fue denunciado por vecinos por la acumulación de basura en un canal cercano, espacio que describieron como inseguro y con circulación frecuente de personas.

"La zona sí es re insegura, acá todo esto es un canal lleno de basura. Todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro. La verdad que sí es un peligro toda esta parte. En todo sentido, lo que es seguridad, lo que es basura. Del otro lado es todo abierto, así que constantemente tiran basura. Es re peligroso esta parte", reveló Giuliana a El Doce.

barrio cordoba perro

En el marco de la investigación que se lleva adelante por estas horas, se ordenó un relevamiento de cámaras y testimonios en la zona, que los vecinos describieron como un sector con basurales y poco control.

Por el momento se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.