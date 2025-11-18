Renunció una funcionaria por las coimas en el ANDIS: encontraron USD 700 mil en su casa

Es hija de uno de los empresarios acusados por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Una funcionaria de Economía involucrada en el escándalo de las coimas en la ANDIS renunció en las últimas horas. Se conoció que la Justicia encontró USD 700 mil en su casa.

Se trata de Ornella Calvete , quien hasta hoy se desempeñaba como directora nacional de desarrollo regional y sectorial. Es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el empresario, Miguel Ángel Calvete.

Según señaló Infobae, durante un operativo en su casa incautaron cerca de USD 700.000 y otras divisas dentro del domicilio de la funcionaria.

Los chats que pusieron en el foco de la investigación a la funcionaria

La avanzada judicial terminó por comprometerla debido a sus intercambios directos con su padre, Miguel Ángel, señalado por la fiscalía como un actor central del entramado delictivo dentro de la ANDIS.

Según reveló Infobae, la joven le avisó a su padre sobre la presencia policial en su vivienda el pasado 12 de septiembre. Mediante un mensaje, le expresó: "No sé si es por el cabeza de rodilla o qué". Apenas intercambiaron saludos, la funcionaria señaló que se trató de una falsa alarma, aunque continuó la charla refiriéndose a stickers y bromas personales.

En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de "cash blanco". El dictamen fiscal mostró que, en esa conversación, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mossca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".

discapacidad andis 1200.jpg El fallo de la Justicia de Catamarca ordenó también que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se abstenga de realizar nuevas suspensiones, tras ponderar y el riesgo inminente para la subsistencia de los beneficiarios.

El episodio más determinante ocurrió el 9 de octubre, cuando un operativo judicial en el domicilio de la funcionaria terminó con el secuestro de u$s700.000 cuyo origen no pudo justificar.

De acuerdo con la causa, la directora intentó incluso elaborar una explicación alternativa sobre el dinero antes de que los agentes ingresaran a su vivienda.

Asimismo, de los chat analizados por la fiscalía surge que la preocupación por el dinero y posibles investigaciones estaba presente en la familia desde semanas antes de los procedimientos. La frase “por si entran acá y me ven con mossca” alude de forma explícita al posible hallazgo de fondos irregulares por parte de las autoridades judiciales.

El padre de la exfuncionaria ya se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagado, en el marco del denominado “caso ANDIS”.

Las autoridades judiciales no comunicaron todavía avances sobre nuevas imputaciones o eventuales pedidos de mayores medidas restrictivas para los involucrados.

Calvete es un dirigente conocido por su actividad en el sector supermercadista y en cámaras empresarias vinculadas al comercio. Se desempeñó como referente en organizaciones como la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos, y también tuvo presencia mediática al opinar sobre cuestiones de consumo, precios y políticas comerciales.

Además, mantuvo vínculos con diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria alimenticia y el comercio minorista en Argentina.