Causa Seguros: confirman el procesamiento de Alberto Fernández por corrupción

Se da en el marco de la investigación por contrataciones de pólizas de seguros para organismos públicos durante su mandato.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes al mediodía, el procesamiento por corrupción del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa Seguros.

Fernández está acusado del delito de negociaciones incompatibles con la función pública en la investigación por contrataciones de pólizas de seguros para organismos públicos durante su mandato. Si el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo entienden que la investigación está terminada, el ex presidente será enviado a juicio oral.

Según publica Infobae, el Tribunal de Apelaciones ratificó además procesamientos, embargos y prohibiciones de salida del país del broker Héctor Martínez Sosa , su esposa y exsecretaria privada del expresidente María Cantero y otros acusados.

El ex presidente está acusado de haber firmado el decreto 823/21 por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenía que contratar a Nación Seguros. Luego de tomar esta decisión, Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, más de dos mil millones de pesos.

La Cámara rechazó el planteo del fiscal del tribunal, José Agüero Iturbe, que había pedido que se revoque el procesamiento del ex presidente para que siga siendo investigado porque había medidas de prueba pendientes por realizar.

Procesamiento y embargo confirmado contra el ex presidente Fernández

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico indicaron que "el ejercicio de influencia por parte del entonces presidente de la Nación, a través de su secretaria María Cantero, tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado".

"Tuvieron una intervención directa funcionarios de Nación Seguros (del directorio y de las gerencias comerciales y financieras vinculadas a las relaciones con el Sector Público) y, en ciertos supuestos, de los entes implicados. Y se contó con la connivencia de los particulares que ejercían como productores de seguros bajo la organización de Martínez Sosa", explicaron en el documento que confirma el procesamiento.

Para la Cámara hubo en lo ocurrido "una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba".

En la resolución, se ratificó que el expresidente fue procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También quedó firme el embargo dictado previamente, que alcanza los $14.634.220.283.

El tribunal planteó que los integrantes de Nación Seguros "pasaron a tener un mayor peso o incidencia en cualquier cuestión inherente a los términos de la relación de la aseguradora con los asegurados -diferentes entidades estatales-, incluyendo la elección de intermediarios que pudieran participar y la fijación de topes en sus comisiones".

Además, los jueces confirmaron la prohibición de salida del país sin autorización judicial. La decisión fue firmada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, estos dos últimos en mayoría, lo que deja al exmandatario un paso más cerca del juicio oral.

"El estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc", sostuvo el camarista Farah.