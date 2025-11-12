"Me quiere sacar la tenencia de mi hijo": la dura acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

La exprimera dama rompió el silencio y habló del conflicto con el expresidente. Su miedo, enojo y la lucha por proteger a su hijo Francisco.

La exposa de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez rompió el silencio y habló públicamente sobre su conflictiva relación con el expresidente argentino, padre de su hijo Francisco, aunque no lo nombró explícitamente por cuestiones legales.

Durante una entrevista con Infobae, Fabiola relató cómo vive el enfrentamiento con Alberto Fernández , a quien acusa de intentar quitarle la tenencia de su hijo . “No puedo mencionarlo, porque cualquier cosa que digo termina en una denuncia”, explicó.

Tampoco hizo falta que lo nombrara. La relación entre ambos y la polémica que los rodea son de dominio público. El domingo pasado, el expresidente reapareció en los medios y negó haber ejercido violencia contra Fabiola Yáñez . Afirmó que la documentación que circula sobre presuntas agresiones “es falsa” y sostuvo que ella “fue manipulada”.

alberto fernandez fabiola yañez La acusación sostiene que Fernández ejerció violencia psicológica mediante acosos, hostigamientos, insultos, ninguneos y hostilidad.

En diálogo con el canal de streaming Blender, aseguró además que evita hablar de su expareja “porque tiene problemas que no quiero exponer públicamente”.

Fabiola Yáñez rompió el silencio y se despachó con todo

La exprimera dama llegó junto con su abogada Marcela De Leonardis al estudio de Infobae. Se instaló de nuevo en Buenos Aires, alquila un Airbnb, desea volver a trabajar como periodista y como actriz. Pero su preocupación pasa por el bienestar de su hijo Francisco, de tres años y medio, nacido en abril de 2022, en el tercer año de mandato del por entonces presidente Alberto Fernández.

Sospecha que su expareja le quiere sacar la tenencia del niño y desliza que la razón obedece a una cuestión de salud mental. “Él quiere demostrar que yo no puedo ser madre”, dijo. Y alegó cuestiones relativas a sus capacidades para maternar.

La dura acusación de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Los extractos más importantes de la entrevista

Fabiola Yáñez reveló en una extensa entrevista los motivos de su regreso a la Argentina y la conflictiva situación judicial con el ex presidente Alberto Fernández. Según relató, vivió dos años en España junto al niño y su madre, pero debió regresar por un problema familiar. Asegura que al llegar se encontró con “un panorama completamente distinto”, con medidas judiciales impulsadas por Fernández y un régimen de revinculación que califica de “apresurado” y “fuera del fuero de familia”.

La exprimera dama afirmó que el ex mandatario busca presentarla como una madre incapaz, y denunció que desde hace tiempo sufre manipulación, violencia económica y amenazas. Aseguró que él dejó de proveerle ayuda económica y que ahora intenta desestabilizarla para quedarse con el niño. También cuestiona que el 30% de la jubilación que la justicia fijó como cuota alimentaria sea insuficiente y que Fernández nunca haya mostrado interés genuino en el bienestar de su hijo.

Fabiola Yáñez

Yáñez sostuvo que tanto ella como su hijo están desprotegidos y sin custodia, y que el contacto con el padre ha generado ansiedad y alteraciones en el niño. En paralelo, su abogada, Marcela De Leonardi, advirtió sobre “irregularidades” judiciales: la causa por violencia de género contra el ex presidente podría pasar del fuero federal al contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, lo que —según dijo— pondría en riesgo la protección del menor. También denunció que se impulsan pericias psicológicas sobre Yáñez basadas en material de 2017 para cuestionar su aptitud como madre.

“Él está usando a mi hijo para manipularme”, concluyó Fabiola, quien asegura que se mantiene firme “solo por Francisco”.