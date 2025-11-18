Neuquén proclamó a los nuevos diputados nacionales y senadores electos

El acto de proclamación se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Domuyo. Los legisladores asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre.

El gobernador Rolando Figueroa participó este lunes por la tarde de la audiencia de proclamación de las autoridades electas en las elecciones del pasado 26 de octubre, que representarán a la provincia de Neuquén en el Congreso a partir de diciembre.

El acto organizado por la Junta Electoral Provincial consistió en la entrega de los certificados que consagran el cargo para el cual cada uno fue elegido.

En instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, recibieron sus diplomas de senadores nacionales: la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza , junto con los diputados nacionales en funciones, Nadia Márquez y Pablo Cervi .

Proclama de diputados y senadores (1)

A su turno, también recibieron los diplomas los diputados nacionales electos: Karina Maureira, Gastón Riesco y Soledad Mondaca.

Estuvieron presentes los miembros del gabinete provincial, autoridades municipales, legislativas y del Poder Judicial, entre otros.

Durante el acto, la jueza federal con competencia electoral Carolina Pandolfi compartió conclusiones de un estudio que realizó la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre el funcionamiento e implementación del sistema de la Boleta Única Papel (BUP).

Escrutinio definitio- recuento de votos- elecciones a Senador y diputado nacional 2025 (2) Maria Isabel Sanchez

Informó que se constituyeron 1.749 mesas y sobre un total de 584.722 electores, votaron 438.793(el 75,06 por ciento de los ciudadanos habilitados). Además, confirmó que “no se recibieron planteos con posterioridad al acto electoral y durante las operaciones del escrutinio”.

Qué dijeron los diputados y senadores electos

En declaraciones periodísticas, los diputados nacionales y senadores electos hablaron de las sensaciones de cara al próximo desafío en el Congreso nacional.

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Gastón Riesco, expresó que se encuentra "contento, obviamente y emocionado por esta oportunidad que realmente nos ha dado la la ciudadanía neuquina, que nos ha apoyado en su mayoría. Expectantes de todo. El trabajo que se viene por delante para la provincia es un desafío importante. La primera vez en mi caso con un cargo legislativo más que contento yo con este desafío".

proclamacion diputados senadores electos neuquen

Por su parte, la diputada electa por La Neuquinidad, Karina Maureira, afirmó: "es una emoción tremenda. Tener esto es tremendo para mí y solamente agradecerle al pueblo de Neuquén que confió en esta última contienda y que espere mucho más de nosotros porque estamos preparados para mucho más. La defensa de Neuquén no tiene límites y es lo que vamos a hacer y lo que yo sé que tengo que hacer".

El actual diputado y senador electo por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, dijo que se trata de "una gran responsabilidad, la que contiene el cargo y la confianza que han depositado los neuquinos en nosotros y vamos a hacer honor a eso junto con Nadia, con Gastón y con Soledad. Entendemos que estamos en un momento de grandes transformaciones para el país y la oportunidad de que Neuquén realmente despegue, así que vamos a estar trabajando en eso".

proclamacion diputados senadores electos neuquen (2)

La diputada y senadora electa Nadia Márquez afirmó que la victoria de La Libertad Avanza en Neuquén es del presidente Javier Milei. "Se mostró que la sociedad neuquina quiere una transformación en la Argentina y apoya a las ideas de la libertad, así que muy contentos de compartir este momento con el resto de los diputados y senadores electos", dijo.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y senadora electa por la Neuquinidad, Julieta Corroza, agradeció al electorado y rescato sus años de trabajo junto al gobernador: "es muy emocionante, la verdad que muy feliz por todo el amor, el cariño de la gente. Es un reconocimiento también a tantos años de trabajo a este proyecto que venimos llevando adelante junto a Rolo y a Pepe hace más de 20 años. Así que muy honrada de que la ciudadanía nos haya dado la oportunidad de representar a todos los neuquinos en el Senado de la Nación".