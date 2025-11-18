Prohibieron todos los productos de una marca de limpieza: la advertencia de la ANMAT

La medida alcanza a limpiadores, desengrasantes y varios productos más. Están prohibidos en todo el país.

A raíz de una investigación, se advirtió que los productos no aparecían los listados oficiales de productos habilitados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición del uso, distribución y comercialización de diversos productos de limpieza.

Esta medida se tomó luego de conocerse infracciones vinculadas a la falta de inscripción sanitaria y ausencia de registro oficial, según se detalló en el Boletín Oficial a través de la disposición 8518/2025 . La prohibición tiene alcance nacional y abarca también las plataformas de venta electrónica.

El organismo detectó que los productos de la marca "Seco Cleaner" se ofrecían en redes sociales y sitios digitales sin la inscripción correspondiente ante la ANMAT ni con datos de establecimientos habilitados, incumpliendo la normativa vigente ..

Se trata de los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario.

seco cleaner anmat

Cómo se reveló que esta marca contaba con productos no autorizados por ANMAT

En este marco, la situación infringe la Resolución ex MS y AS Nº 708/98, la Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT Nº 7292/98 y Nº 7293/98, que exigen el registro sanitario para productos de limpieza y la habilitación para los lugares de fabricación o importación.

La norma expresa que las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta recepcionada por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) sobre la comercialización de productos domisanitarios de marca Seco Cleaner, que no cuentan con el correspondiente registro ante esta Administración Nacional.

anmat El organismo nacional intensificó los controles y ordenó el retiro de varios productos falsificados, entre ellos suplementos, aceites y soluciones médicas detectadas con graves irregularidades.

A raíz de una investigación, se advirtió la presencia de limpiadores, desengrasantes y otros artículos de acabado de superficies ofrecidos en redes sociales y plataformas digitales sin constar en los listados oficiales de productos habilitados. El organismo verificó que ninguno de estos artículos estaba inscripto ante la ANMAT ni figuraban establecimientos responsables autorizados.

Orta marca de productos de limpieza fueron prohibidos por la misma condición

A fines de junio, la ANMAT había ordenado la prohibición inmediata de todos los productos de la marca Walker, fabricados por Sommer S.A. en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La medida surgió tras comprobar la venta de aromatizantes, limpiadores, ceras, siliconas y artículos para el hogar y automóviles sin registro sanitario, pese a exhibirse en la web oficial de la marca y en plataformas de comercio electrónico.

Durante las actuaciones, representantes de Sommer S.A. admitieron ser los responsables tanto de la elaboración como de la distribución de los productos. También reconocieron que gestionaban el sitio web desde donde se promocionaban. Ante esta confirmación, se ordenó de inmediato la suspensión de la fabricación y el retiro del mercado de los productos ya distribuidos.

El caso quedará abierto hasta que los productos en cuestión cumplan con las exigencias legales. Por el momento, la ANMAT pidió a la población evitar el uso de cualquier artículo de la marca de limpieza “Walker” y recomendó denunciar su venta si se detectan puntos de distribución activos.

La normativa vigente exige que todo producto domisanitario -categoría que incluye desinfectantes, limpiadores y ambientadores- cumpla requisitos técnicos, químicos y de rotulado, además de someterse a controles específicos.