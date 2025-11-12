Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández: "Gracias por tanto amor"

El exmandatario despidió a su mascota a través de un sentido mensaje en redes sociales. El border collie lo acompañó durante toda su presidencia.

Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández , murió este jueves. La noticia fue confirmada por el propio exmandatario en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde destacó el rol que tuvo su mascota durante los últimos años de su vida pública y personal.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió Fernández en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su perro.

Dylan, un border collie, fue una figura recurrente durante la presidencia de Fernández (2019–2023), y acompañó al entonces jefe de Estado en la Quinta de Olivos. Su presencia también cobró notoriedad mediática por la visibilidad que el expresidente le dedicaba en redes sociales, así como por la creación de una cuenta propia con Community Manager incluida.

“Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”, añadió Fernández, dando a entender que la salud del animal se había deteriorado en el último tiempo.

El expresidente concluyó su mensaje con una despedida cargada de emoción: “Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Su nombre había sido elegido en homenaje a Bob Dylan, el músico estadounidense admirado por el exmandatario.