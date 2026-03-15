Quini 6: mirá los resultados de este domingo 15 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 4.400 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el último sorteo de Quini 6 te compartimos los resultados del miércoles 11 de marzo que, en su edición 3355, se puso en juego un pozo millonario de más de 3.800 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 831 millones de pesos . Salieron los números 18, 20, 09, 14, 12 y 11. En esta oportunidad, hubo dos ganadores con seis aciertos. Cada uno se llevará 390 millones de pesos. Uno es de Mendoza y el otro es de Entre Ríos.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 831 millones de pesos . Salieron los números 21, 31, 23, 14, 15 y 07. En esta modalidad, hubo un ganador. El ganador es de Chaco.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.600 millones de pesos y salieron los números 03, 09, 40, 21, 16 y 19. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 301 millones de pesos, los números favorecidos fueron 10, 35, 43, 21, 44 y 09. Hubo 7 ganadores con cinco aciertos; cada uno se lleva más de 43 millones de pesos de varias provincias.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 4.400 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.