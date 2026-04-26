Quini 6: mirá los resultados de este domingo 26 de abril

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 5.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este último domingo 26 de abril, en su edición 3368, que puso en juego un pozo millonario de más de 5.600 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 842 millones de pesos . Salieron los números 20, 17, 42, 30, 16 y 28. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.030 millones de pesos . Salieron los números 04, 01, 28, 15, 20 y 06 . En esta modalidad, hubo un ganador con seis aciertos. El boleto ganador se jugó en Cañada de Comez, provincia de Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.200 millones de pesos y salieron los números 32, 02, 40, 09, 42 y 41. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 377 millones de pesos, los números favorecidos fueron 40, 38, 11, 34, 14 y 20. Hubo 18 ganadores, con cinco acierto, que se llevaron más de $20 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.900 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del miércoles

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 829 millones de pesos. Salieron los números 10, 12, 30, 20, 00 y 37. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 829 millones de pesos. Salieron los números 33, 26, 11, 39, 21 y 04. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.745 millones de pesos y salieron los números 12, 10, 44, 17, 27 y 41. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 290 millones de pesos, los números favorecidos fueron 23, 35, 20, 07, 41 y 13. Hubo 42 ganadores, con seis aciertos, que se llevó el pozo completo.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 5.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.