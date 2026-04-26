Impactante: un hombre fue detenido por el abuso seguido de embarazo de su hija de 12 años

El episodio se registró en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. La menor fue quien reveló que fue abusada y gesta un embarazo de tres meses.

Un impactante caso de abuso sexual tuvo lugar en la localidad de Maquinista Savio, en el partido de Escobar en provincia de Buenos Aires . Por el hecho, un hombre de 38 años fue detenido al ser acusado de abusar a su hija de 12 años de edad.

La investigación del caso comenzó el pasado 23 de abril, cuando la madre de la menor acompañó a su hija a un centro de salud por un "malestar físico". Al arribar al nosocomio, profesionales médicos detectaron un presunto embarazo de aproximadamente tres meses y se concretó una denuncia.

En este contexto, se conoció que la menor relató que fue víctima de abuso por parte de su padre y el embarazo habría sido producto de estas violaciones, reveló un diario local.

El sospechoso fue identificado como Fernando Nelson Peruano, de nacionalidad argentina. El ahora bautizado como "monstruo de Loma Verde" fue arrestado por la SubDDI de Escobar, que lo halló tras tareas investigativas en una propiedad en la que se había ocultado tras darse a la fuga.

maquinista savio localidad

El embarazo de la menor que terminó con la detención de su padre

Tras la presentación judicial que realizó su madre, intervino la Fiscalía N°10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, junto a otras áreas de investigación y asistencia.

Luego de las primeras medidas, se solicitó la orden de detención, que fue otorgada por la Justicia y concretada durante la tarde del día siguiente. La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal agravado" y continúa en etapa investigativa. El acusado permanece a disposición judicial.

En paralelo, la víctima recibió intervención y acompañamiento de organismos especializados en Niñez, Género y asistencia psicológica.

Declaran culpable a un hombre por abusar de su hija cuando tenía 10 años

Un tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Luis Giorgetti y Luciano Hermosilla declaró penalmente responsable a un hombre por haber abusado de su hija biológica en agosto de 2023, cuando la niña tenía 10 años de edad. El hecho fuer calificado como abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo, y la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

En el juicio el tribunal también debió evaluar otro hecho que ocurrió meses después, en marzo de 2024, cuando el imputado, quien tenía una restricción de acercamiento a la madre de su hija dictada por el juzgado de familia, se acercó al domicilio de la mujer y, según la teoría de la fiscalía, la amenazó con un arma de fuego.

En esa ocasión la mujer estaba siendo visitada por dos trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social y al ver acercarse a su ex pareja se ocultó en su vivienda. Para el tribunal la fiscalía no pudo acreditar con prueba suficiente las amenazas, ya que las mismas fueron dirigidas hacia la mujer por intermedio de las trabajadoras sociales, quienes no declararon durante el juicio.