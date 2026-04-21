Declaran culpable a un hombre por abusar de su hija cuando tenía 10 años

Queda realizar la segunda etapa del juicio consistente en la determinación de la pena que el acusado deberá cumplir.

Un tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Luis Giorgetti y Luciano Hermosilla declaró penalmente responsable a un hombre por haber abusado de su hija biológica en agosto de 2023, cuando la niña tenía 10 años de edad. El hecho fuer calificado como abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo, y la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

En el juicio el tribunal también debió evaluar otro hecho que ocurrió meses después, en marzo de 2024, cuando el imputado, quien tenía una restricción de acercamiento a la madre de su hija dictada por el juzgado de familia, se acercó al domicilio de la mujer y, según la teoría de la fiscalía, la amenazó con un arma de fuego.

En esa ocasión la mujer estaba siendo visitada por dos trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social y al ver acercarse a su ex pareja se ocultó en su vivienda.

Para el tribunal la fiscalía no pudo acreditar con prueba suficiente las amenazas, ya que las mismas fueron dirigidas hacia la mujer por intermedio de las trabajadoras sociales, quienes no declararon durante el juicio.

Abuso menor padre (1)

De esta manera el hombre fue también declarado responsable del delito de desobediencia de una orden judicial y absuelto de la acusación de amenazas agravadas.

En una próxima instancia, se realizará la segunda etapa del juicio consistente en la determinación de la pena que el acusado deberá cumplir por ambos delitos.

Denuncian a un enfermero por abusar de una paciente

Otra denuncia a un enfermero sacude a Neuquén y preocupa a la comunidad. La fiscalía investiga a un enfermero señalado por presuntamente abusar sexualmente de una paciente que estaba internada e imposibilitada de hablar en una clínica privada de la ciudad. Los detalles que se conocieron.

Según pudo confirmar LM Neuquén, la denuncia la recibió hace unos días la fiscalía neuquina de parte de un familiar de la víctima, una mujer de 54 años. Ésta fue internada en la clínica con un cuadro complejo y debido a problemas respiratorios que presentaba, se le debió practicar una traqueotomía.

La intervención fue exitosa y la mujer fue dejada en terapia intermedia bajo observación, circunstancias en las que habrían ocurrido los abusos.

Carolina Mauri, fiscal del caso

La mujer, imposibilitada de hablar, tomó un papel y lápiz la semana pasada y escribió en él que había sido abusada por uno de los enfermeros que la venía asistiendo, al menos en tres ocasiones.

Rápidamente, la familia acudió ante la fiscalía neuquina y realizó la denuncia correspondiente, lo que puso en marcha medidas inmediatas.

La fiscal Carolina Mauri, de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, ya ordenó algunas medidas concretas para esclarecer el hecho y, con la evidencia reunida, determinar si es posible formularle cargos al enfermero señalado.

En primer lugar, se entrevistó a la víctima realizando las adaptaciones requeridas para poder escucharla en la medida de sus posibilidades. Además, se entrevistó a más personal de la clínica, se pidió la historia clínica de la mujer y se requirieron los registros de cámaras del establecimiento.

Finalmente, se ordenó que el Cuerpo Médico Forense revise a la mujer en busca de indicios físicos del abuso que denuncia. El enfermero que señala la mujer ya fue individualizado y notificado de la investigación en su contra.