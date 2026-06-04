El escalofriante relato de la madre de un adolescente abusado por el empresario Marcelo Porcel

Fue denunciado por abuso a compañeros de la escuela de su hijo. Una de las mamás decidió romper el silencio y contar cómo fue el vínculo de "confianza" trágico.

Porcel realizaba tocamientos a los menores de edad y los sometía a masajes en las piernas con una crema con olor a menta.

A fines de diciembre del año pasado, se conoció el escalofriante caso de un empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo, luego de recibir más de 10 denuncias en su contra. En las últimas horas, la madre de dos víctimas decidió romper el silencio y contar el escalofriante relato de los menores.

El acusado es Marcelo Porcel, quien supo tener la concesión de OH! Buenos Aires y es el hijo del fundador de Argencard. Los denunciantes fueron realizadas por compañeros de colegio de sus hijos, y tenían entre 11 y 15 años cuando sucedieron los abusos.

Según se pudo conocer a través de las denuncias, Porcel realizaba tocamientos a los menores de edad , los sometía a masajes en las piernas con una crema con olor a menta. Además, confirmaron que existe un video donde se ve a los chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente duchándose.

En las últimas horas, se conoció el desgarrador relato de la madre de dos de los adolescentes que se animaron a contar lo vivido a sus padres para denunciar y hacer públicos los hechos. "Mi hijo me dijo que Marcelo les ofrecía plata por tomar alcohol y les proponía juegos", dijo en una entrevista exclusiva con TN.

Según describió la madre, en aquel momento Porcel aprovechó el momento de vulnerabilidad y así comenzó "la peor de las pesadillas".

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"Estaba haciendo cosas raras con los chicos"

La mujer contó que Porcel era quien organizaba salidas de padres, daba la bienvenida a las nuevas familias al colegio Palermo Chico para ganarse así la confianza de ellos y de sus respectivos hijos. "Todos iban a la casa de ellos, era el club la casa de este hombre", detalló.

Según lo describió, era una persona "muy cordial, muy agradable" y generó así un vínculo cercano y de confianza: él pagaba todo e invitaba a todos los padres al teatro y restaurantes. "El hijo era el nexo de todo el grupo", sumó.

La trama de abusos a los menores se conoció, explicó la mujer, cuando un padre se acercó a su esposo para contarle sobre rumores de que "Marcelo Porcel estaba haciendo cosas raras con los chicos y, básicamente, era sobre el alcohol que le ofrecía a los chicos y masajes que se venían hablando".

empresario abusador menores (1)

"Todo eso es verdad", le dijo su hijo cuando ella consultó sobre estas prácticas de Porcel en su vivienda. Él les daba figuritas del Mundial, plata a cambio y proponía 'juegos' para que ellos tomen alcohol.

"Yo les pongo ahora 5 mil pesos si corren una vuelta con los pantalones bajos alrededor de la mesa", explicó la madre sobre uno de los "juegos" que le confesó su hijo, que en aquel momento tenía 12 años.

Los masajes, una de las prácticas de Porcel para abusar de menores

En otro momento de la entrevista, la madre de los dos menores contó que ambas familias compartieron un viaje a Italia. Allí, una de esas noches, Porcel le dijo a uno de sus hijos: "Vos que querés tener éxito en la vida, vos te tenés que dejar tocar por un millonario".

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Porcel, según explicó, "manosea" a su hijo mientras le realizaba masajes frente a sus propios hijos. "La situación con la mujer no la entendemos, ella tiene que conocer esta situación", dijo.

Su otro hijo, de 11 años en aquel momento, un día jugando a la pelota con el hijo de Porcel se raspó la pierna y luego Marcelo apareció para "hacerle masajes" para que no le duela, mientras el otro hijo del abusador se encontraba allí.

El expediente lo investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.