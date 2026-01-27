Escalofriante: el empresario acusado de abusar a los amigos de su hijo tenía fotos de ellos desnudos

Marcelo Porcel había filmado con una cámara oculta a algunos de los menores en el baño de su vivienda. Los macabros detalles de los abusos.

El empresario acusado de abusar a los amigos de su hijo tenía fotos de ellos desnudos

A fines de diciembre, se conoció el escalofriante caso de un empresario acusado de abusar a los amigos de su hijo , luego de recibir más de 10 denuncias en su contra. Se trata de Marcelo Porcel , quien supo tener la concesión de OH! Buenos Aires y es el hijo del fundador de Argencard, el principal acusado.

En aquel momento, los menores de edad revelaron —según consta en las denuncias— que Porcel realizaba tocamientos , masajes en las piernas con una crema con olor a menta —y no solo tras partidos de fútbol—, un video de chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente duchándose .

Mientras avanza la investigación, el abogado de una de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, sostuvo que en el celular del principal implicado en la causa encontraron imágenes de los menores desnudos y esto podría agravar la denuncia también por distribución de material de abuso sexual infantil.

"Tenemos pericial informática, demostrativa, fehaciente, indubitable de la existencia de grabaciones realizadas en el interior del baño que ocupaban los chicos cuando iban al domicilio de Porcel y su esposa, donde eran filmados”, aseguró en diálogo con TN.

escuela hijo de empresario abuso

Las víctimas ya declararon en Cámara Gesell sobre los presuntos abusos del empresario

"Esas imágenes estaban en el celular de Porcel que fue secuestrado, lo cual implica producción y tenencia de contenido de abuso sexual de menores y estamos a un punto de probar la distribución, lo cual modificaría la calificación sobre él o debería modificarla", agregó.

A raíz de este descubrimiento, el abogado señaló que se encuentran frente a una situación bisagra. "las últimas tres declaraciones en Cámara Gesell resultaban ser los requisitos que el juez a cargo, Carlos Bruniard, exigió para poder eventualmente convocarlo a indagatoria".

Hawlena Gianotti reveló que su equipo solicitó el pedido de imputación y detención en dos oportunidades, luego de que se conocieron las declaraciones de los primeros cinco menores. Sin embargo, el magistrado no lo otorgó y el fiscal no acompañó el pedido de detención.

Frente a esta situación, también expuso la gran preocupación de los familiares de las víctimas ya que Porcel no cuenta con ninguna prohibición de salida del país ni se le retuvo el pasaporte. "Hoy no sabemos dónde está. Descubrimos que cambió de vivienda sin notificar al juzgado", alertó Gianotti.

empresario abusos denuncia

Si bien el caso recién comienza a investigarse, el abogado sostuvo que puede haber más víctimas. "En principio, tenemos a todos los declarantes en condición de víctimas y otros en condición de testigos, más de 18 mayores declarantes en condiciones de testigo y, como mínimo, tenemos cuatro menores más que quieren declarar, pero a los que no podemos responderles porque todavía el juzgado no avanzó con las indagatorias y la detención de Porcel".

Una cámara oculta que llevó al empresario a estar imputado

Los testimonios incorporados en sede judicial describen una dinámica que habría arrancado con reuniones en el domicilio del adulto, provisión de bebidas alcohólicas a adolescentes e incentivos económicos por conductas vinculadas al consumo de alcohol.

El pasado 27 de noviembre las querellas presentaron un pedido de indagatoria y detención de Porcel. Fue por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes.

"Hay dos imágenes captadas a través del lente de una cámara oculta que enfoca a la ducha de uno de los baños del domicilio de Porcel de la calle Godoy Cruz. Las dos fotos son del mismo menor", explicaron fuentes del caso con acceso al expediente.