Cómo fue el "engaño gitano" que terminó con la vida de una peluquera: habló una de las acusadas

Una de las mujeres denunciadas por engañar a una joven con una "limpieza espiritual", decidió entregarse a la policía. Qué contó sobre el fatal hecho.

En el mes de enero se conoció el caso de una peluquera de 30 años, Merlín Díaz, quien fue víctima de una estafa millonaria cometida por tres gitanas. Entregó todos sus ahorros para que le hicieran una "limpieza espiritual", se los robaron y ante la desesperación, decidió quitarse la vida.

Con el paso del tiempo comenzaron a sumarse más víctimas, a quienes las mujeres le sacaron todos sus ahorros. " Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable . Te encontrás con gente que aprovecha del mal momento de los demás ", explicó una de las víctimas en diálogo con Telenoche.

Respecto al caso de la peluquera, en las últimas horas se conoció que u na de las sospechosas señaladas en la causa, se presentó ante la Justicia tras haber permanecido prófuga durante casi dos meses.

Se trata de María Silvia Mitrovich, de 78 años de edad, que se entregó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 de Lomas de Zamora acompañada por su abogado defensor. Allí fue indagada por el fiscal Ignacio Torrigino, a cargo de la investigación, y negó haber participado en la estafa que derivó en la trágica muerte de la joven.

En su declaración ante el fiscal Torrigino, la mujer reveló que aunque no participó del crimen si conocía a la joven ya que iba a su local para "hacerse las uñas". Sin embargo, su versión generó dudas entre los investigadores.

Las inconsistencias son en relación a que viajara alrededor de una hora desde Temperley hasta Ingeniero Budge para realizarse una manicura, informó el medio Diario Conurbano.

Las otras dos mujeres señaladas en la causa continúan prófugas: Mirta Noemí Mitrovich, hija de la mujer que se entregó y Nancy Marina Yovanovich. Ambas están acusadas de haber participado en la estafa y son intensamente buscadas por la Justicia.

El engaño de las gitanas por una "limpieza espiritual" la llevó a la muerte

El caso se remonta al 15 de enero, cuando las tres mujeres ingresaron al local de Merlín Díaz, ubicado en la intersección de San Juan y Olimpo, en Ingeniero Budge. Las sospechosas comenzaron a frecuentar la peluquería como clientas, entablando conversaciones con la dueña del lugar mientras se atendían.

El 20 de enero, las gitanas volvieron a la peluquería y le pidieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros familiares, un total de 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo” sobre los billetes, se los iban a devolver, ya que le había hecho a ella un trabajo "malicioso".

La peluquera se quitó la vida tras caer en una estafa.

Según le prometieron, una vez finalizado el supuesto trabajo espiritual, el dinero le sería devuelto. Pero eso nunca ocurrió.

Con el correr de las horas, al no volver a tener noticias de ellas, la víctima empezó a darse cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándoles su dinero. Pero nunca más le respondieron.

El caso está caratulado de manera preliminar como "estafa". En diálogo con Telenoche, el fiscal Ignacio Torrigino indicó: "Con la extensión del daño causado, la pena (por más que sea de estafa) en una eventual condena, yo entiendo que debería acercarse más al máximo que es de seis años. Por el desenlace fatal de la víctima".