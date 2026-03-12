"Chiqui" Tapia pidió que lo dejen salir del país y presentó un escrito de más de 100 hojas en la Justicia

El presidente de la AFA habló con la prensa tras salir de Tribunales. Y aprovechó para hablar de la Finalissima que debe disputar la selección.

“Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor". advirtió días atrás.

Cerca de las 11 de la mañana, Claudio "Chiqui" Tapia llegó a Tribunales para prestar declaración, en el marco del escándalo que envuelve a la Asociación de Fútbol Argentina ( AFA) , por corrupción.

El presidente de la entidad está siendo investigado por una supuesta evasión por más de $19.000 millones. Con su indagatoria quedará cerrada la ronda de declaraciones en el marco de investigación por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

Acompañado por sus abogados, y en medio de empujones ante la presencia de numerosos medios de comunicación, Tapia subió las escalinatas del edificio de los Tribunales de Comodoro Py.

Hasta Tribunales llegó en una camioneta Toyota SW4 blanca, saludó con un “buenos días” y un pedido de “no nos agolpemos”.

“Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, había advertido Tapia el lunes pasado, durante su discurso en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de transmisión de partidos de la AFA.

Cabe recordar que en la jornada del miércoles, el tesorero Pablo Toviggino - que es investigado en la misma causa- presentó un escrito y decidió no responder preguntas a la Justicia.

"Cumplimos con lo que quería el juez"

Casi una hora y media después, Tapia brindó breves declaraciones a la prensa y aseguró: “Cumplimos con lo que quería el juez, y nos vamos a poner a trabajar con España porque quieren que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, expresó.

Según señaló TN, el presidente de la AFA no aceptó responder preguntas y solo presentó un escrito de más de 100 hojas, el cual hablaba por él. También le reiteró al juez Amarante su necesidad de salir del país.

Causa AFA: Pablo Toviggino pidió sobreseimiento y presentó un escrito

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó en los Tribunales de Retiro en el marco de la causa por presuntos manejos irregulares de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Toviggino presentó un escrito de más de 100 páginas y evitó responder preguntas en el expediente, después de estar casi una hora en la sede judicial, donde hubo un fuerte operativo de seguridad.

Según publicó TN, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.

Por momentos esbozó alguna sonrisa sarcástica, según señalaron presentes en la indagatoria en diálogo con TN. Además, se declaró inocente en todos los cargos que se le acusan.