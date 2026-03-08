Toviggino se emocionó al hablar del Chiqui Tapia: el video

El presidente del Consejo Federal habló al salir de la reunió con miles de dirigentes del fútbol del interior del país.

En medio del paro que tiene frenado al fútbol argentino y con mucha tensión dando vueltas, Pablo Toviggino , el tesorero de la AFA, salió a bancar fuerte a Claudio "Chiqui" Tapia . El dirigente no se guardó nada y pidió que toda la dirigencia cierre filas alrededor de la gestión actual. Fue durante el tercer encuentro del Consejo Federal en Córdoba, donde se juntaron más de 3.000 representantes de ligas y clubes de todo el país.

Todo esto se armó después del evento en el microestadio de Instituto. Ahí, cuando le preguntaron por el quilombo político, judicial y mediático que envuelve al fútbol, el tipo fue contundente: "¿Los embates políticos? Defendamos la gestión del mejor presidente. Defendamos la historia" , soltó en una nota con Furia Sport.

Y para que no queden dudas, definió: "El mejor presidente de la historia del fútbol argentino se llama Claudio Tapia, y nosotros tenemos que defender la historia porque es quien nos dio el lugar que hoy tenemos en el fútbol argentino".

Toviggino remarcó que no hay que rajarse y que hay que sostener este rumbo sin peleas internas: "El mejor presidente del fútbol argentino se llama Claudio Tapia y nos dio este lugar, y hoy tenemos que defenderlo todos de la mano, sin peleas, sin nada". Para cerrar, tiró: "Discutamos otra cosa. El fútbol argentino es uno solo, Claudio Tapia es el presidente y defendamos la gestión".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Furia Sports (@furiasports)

Contexto de las declaraciones

Estas palabras de Toviggino no fueron en un día cualquiera. Justo después de que se postergara para el 12 de marzo la indagatoria de Tapia en una causa por posibles irregularidades con aportes e impuestos. El acusado cambió de abogado y eso atrasó los tiempos formales.

La investigación en el fuero Penal Económico busca ver si hubo tongo en el pago de tributos del fútbol, y salpica a otros dirigentes de la AFA, por lo que el revuelo es grande.

Además, todo esto pasa en medio del paro total que arrancó el 5 y va hasta el 8 de marzo, dejando colgada la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Los clubes decidieron parar la pelota en apoyo a Tapia, envuelto en esta causa fiscal que arrancó por una denuncia de la Agencia de Recaudación (ARCA).

El paro es completo: no hay Liga Profesional, no hay ascenso, no hay fútbol femenino ni inferiores. La fecha suspendida se la van a jugar recién el finde del 3 de mayo.

toviggino tapia dirigentes afa

AFA anunció un nuevo Torneo Argentino del Interior

El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzará en abril de 2027, contará con al menos 64 equipos y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.

El certamen tendrá carácter semiprofesional, se disputará hasta noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A.

El anuncio se realizó durante el tercer encuentro nacional de dirigentes, desarrollado en el estadio cubierto del Instituto de Córdoba, donde el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, y el secretario general de Coordinación, Mario Echevarría, presentaron la nueva estructura que reorganiza el sistema de competencias del fútbol del interior.

El flamante torneo tendrá un mínimo de 64 clubes, distribuidos en ocho regiones de ocho equipos cada una.

En la primera etapa habrá un formato regional con partidos todos contra todos dentro de cada zona y luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios para definir los ascensos.

La competencia se extenderá durante ocho meses, entre abril y noviembre, con el objetivo de brindar mayor continuidad deportiva a los clubes del interior.

El acceso a la nueva categoría se definirá por dos vías: dieciséis equipos llegarán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 por mérito deportivo, con dos ascensos por región, mientras que el resto de los participantes obtendrá su lugar a través de licencias institucionales que evaluará el Consejo Federal.

Para esa selección se analizarán criterios como infraestructura, historia deportiva, situación administrativa, ausencia de deudas y personería jurídica al día.

El Torneo Argentino del Interior otorgará seis ascensos al Federal A y registrará 16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur, con dos equipos relegados por cada región.

Además, la organización analiza establecer un requisito mínimo de contratos profesionales registrados en la AFA por club, una medida que busca darle a la divisional un perfil semiprofesional y elevar el nivel competitivo.

La creación de esta categoría también implicará cambios en el resto de los torneos del interior, ya que en 2026 el Federal A continuará entre marzo y diciembre con dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al nuevo certamen.

A su vez, el Regional Amateur mantendrá su calendario entre agosto o septiembre y diciembre, aunque pasará a otorgar 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior.

Desde 2027, el mapa del ascenso del interior quedará estructurado en tres niveles: el Federal A como categoría principal del Consejo Federal, el nuevo Torneo Argentino del Interior como división intermedia y el Torneo Regional Federal Amateur como tercer escalón.