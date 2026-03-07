En medio del paro, Tapia defendió su gestión entre lágrimas en el Consejo Federal

El mandamás de la AFA dio un discurso junto a su mano derecha, Pablo Toviggino, en la que destacaron los avances del fútbol argentino.

En medio del paro del fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia encabezó un encuentro del Consejo Federal en Córdoba y pronunció un discurso con fuertes definiciones sobre su gestión, anuncios para el fútbol del Interior y críticas a quienes cuestionan el rumbo de la AFA. El presidente incluso se quebró y rompió en llanto , abrazándose con Pablo Toviggino , tesorero y uno de sus principales aliados.

Tapia abrió su intervención con un mensaje de unidad: “Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de organizar el tercer encuentro de dirigentes del fútbol argentino, del fútbol del Interior, porque el fútbol argentino es uno solo” .

Luego agradeció el esfuerzo de los dirigentes presentes: “Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo que realizan y realizaron para poder venir y estar acompañando en este tercer encuentro” .

Entre los anuncios, el titular de la AFA confirmó la creación de un nuevo torneo federal. “Hay una segunda noticia. Vamos a jugar un nuevo torneo profesional y federal. Cada provincia va a tener un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que vamos a lanzar este año”, señaló. Además, adelantó el apoyo económico que tendrá la competencia: “En este torneo profesional y nuevo que se va a jugar, la AFA va a hacer lo mismo que hace con el fútbol femenino, con la Primera C, y es que cada equipo que represente a su provincia tenga ocho contratos profesionales pagos por AFA”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2030438100757889245&partner=&hide_thread=false Chiqui Tapia acaba de decir que es un orgullo tener 66 equipos entre primera y la B porque defienden el federalismo y terminó abrazado entre lágrimas con Toviggino.



Chicaneó a opositores y le aplaudieron todo, el mismo día donde obligó a los clubes a parar el futbol. Vergonzoso. pic.twitter.com/UZGXhF5jR1 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 8, 2026

En su discurso también defendió el modelo de gestión actual y el crecimiento del fútbol del Interior. “Cuando nos tocó asumir el 29 de marzo del 2017 nos propusimos que el fútbol argentino sea uno solo. Nos propusimos que el fútbol sea federal”, expresó. Y remarcó: “Por eso tenemos un torneo de 30 equipos, por eso tenemos una Primera Nacional con 36 equipos, porque defendemos al federalismo”.

Más adelante, Tapia anunció la presentación de una nueva plataforma de transmisión. “El lunes va a ser un día histórico para el fútbol argentino. Vamos a presentar LPF Play”, adelantó. En ese momento dejó una frase irónica que generó repercusión: “Qué raro, a nosotros no nos sorprende, pero los cabecitas hicieron algo bien. Ahora lo pueden ver todos y ahora no se corta la señal”.

Por último, el presidente de la AFA destacó el control de los derechos audiovisuales: “Sin dudas va a ser un día histórico, porque los derechos del fútbol argentino vuelven a ser de los dirigentes del fútbol argentino, vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino”.

Tapia y Toviggino, más complicados con la Justicia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la existencia de múltiples irregularidades en Malte SRL, una firma ligada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, que había exteriorizado activos por unos 1,4 millones de dólares.

Según un informe del organismo remitido a la Justicia, la compañía presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que la ubica bajo sospecha dentro de una investigación penal que también involucra a autoridades de la conducción de la AFA, entre ellas su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Tapia y Toviggino

De acuerdo con la documentación oficial, Malte SRL fue catalogada como una firma sin capacidad operativa económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas se mencionan cambios reiterados de domicilio fiscal, la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

El análisis de ARCA también señaló transferencias frecuentes de bienes de alto valor —como vehículos, maquinaria e inmuebles— con escasa trazabilidad documental. Además, se registraron facturaciones por montos significativos entre empresas vinculadas, con conceptos que no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa: en los períodos analizados solo se registró un empleado, pese a los niveles de facturación informados. También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con volúmenes relevantes de operaciones, lo que resultaría incompatible con su nivel de actividad declarado.