Con Urcera fuera del top 10, Santero se quedó con la pole en Viedma

El Turismo Carretera dio inicio a su temporada 2026, con Julián Santero, Elio Capraro y Mariano Werner en el top 3 de la qualy.

Julián Santero (BMW) se quedó con la pole position de la 2ª fecha del Turismo Carretera , disputada este sábado en Viedma en el marco del Gran Premio Corven . El piloto mendocino registró 1m28s113 , consiguió su 11ª pole position en la categoría y además estableció un nuevo récord para el circuito con el flamante BMW que debutó este año en la “máxima”. Detrás se ubicaron Elio Craparo (Ford Mustang) , a 0s233 , y Mariano Werner (Ford Mustang) , a 0s270 , quienes completaron el top 3 de la tanda clasificatoria.

El récord del trazado ya había comenzado a caer durante los entrenamientos. Hasta entonces, la mejor marca era 1m28s457 , registro que había establecido Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en 2025. Durante los ensayos se bajó ese tiempo, aunque esas vueltas no se contabilizan oficialmente para la estadística. Finalmente, Santero ratificó el potencial en la clasificación con su 1m28s113 , dejando la nueva referencia para el circuito rionegrino.

La pole también significó una revancha deportiva para el mendocino. En la apertura del campeonato en El Calafate , Santero había cruzado la meta en el primer lugar tras una gran actuación en pista, pero fue excluido en la revisión técnica por un exceso en la relación de compresión del motor. Aquella sanción le otorgó el triunfo a Nicolás Moscardini , pero este sábado el piloto del BMW Motorsport volvió a destacarse con una vuelta perfecta.

“No fueron las mejores semanas después de El Calafate, por eso nos tomamos esto como una revancha. Felicito a todo mi equipo. Es bueno volver a tener un buen rendimiento. Algunos rivales directos no pudieron repetir los tiempos de los entrenamientos y eso nos benefició en la tanda cronometrada”, expresó el poleman.

Por su parte, Elio Craparo destacó el rendimiento de su Mustang tras finalizar segundo: “Es un excelente sábado para nosotros. Habíamos funcionado bien en los entrenamientos, pero el TC siempre es una incógnita. Pudimos revalidar el buen momento y mañana vamos a buscar dar pelea”.

El tercero en discordia fue Mariano Werner, quien valoró el progreso de su equipo a lo largo del sábado: “Fue una buena clasificación. Fuimos de menor a mayor y, aunque la vuelta no fue la más limpia, con un solo giro nos alcanzó para marcar este tiempo”.

Entre los pilotos regionales, el mejor ubicado fue José Manuel Urcera, que finalizó 13º y se mantuvo dentro del segundo pelotón de la clasificación. Más atrás quedó Juan Cruz Benvenuti, quien terminó 16º tras una tanda sin errores pero sin el ritmo suficiente para meterse entre los diez mejores.

El último campeón, Agustín Canapino, se ubicó 12º, a 0s598 del poleman. El arrecifeño tuvo una clasificación sólida aunque sin el potencial suficiente para pelear por la pole, por lo que buscará avanzar posiciones en las series del domingo.

Cómo quedó la clasificación del Turismo Carretera en Viedma