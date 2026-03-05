El Turismo Carretera rompe registros: 58 autos para Viedma, la cifra más alta en 19 años

La máxima categoría del país llega a la capital rionegrina para la segunda fecha del campeonato 2026 con novedades.

El Turismo Carretera siempre genera debate e impacto. La "máxima" del automovilismo argentino tendrá 58 pilotos inscriptos para la segunda fecha del campeonato 2026 en Viedma .

La cifra es histórica. Hay que remontarse 19 años atrás para encontrar una convocatoria similar. El último antecedente cercano había sido en la 4ª fecha de 2025 en Toay, con 57 máquinas. Pero este fin de semana, el Autódromo de Viedma será testigo de una caravana que no se veía desde aquella 3ª fecha de 2007 en San Luis, cuando 59 autos dijeron presente en el "Rosendo Hernández".

El circuito viedmense tendrá movimiento más allá de la pista. En el capítulo de las altas , la noticia es el regreso de varios nombres de peso. Norberto Fontana , con su Chevrolet Camaro, volverá a decir presente después de estar ausente en la fecha inaugural. Lo propio harán Nicolás Impiombato (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet Camaro), el mencionado Carabajal y una historia digna de película: Nicolás Trosset . El piloto sufrió un grave incendio cuando se dirigía a El Calafate para la primera fecha, lo que le impidió competir. Sin embargo, en tiempo récord (apenas 20 días), logró reconstruir su Ford Mustang y estará en la línea de largada.

En la vereda de las bajas, tres nombres que no estarán: Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Tomás Abdala (Ford Mustang) y un adiós que sacude el ambiente: Agustín Martínez (Ford Mustang) anunció su retiro del automovilismo profesional con apenas 22 años, una decisión que tomó por sorpresa a propios y extraños.

La previa: entradas solo presenciales y un autódromo renovado

Para el hincha que quiera ser parte, hay un dato clave: la venta de entradas es exclusivamente presencial. La plataforma electrónica destinada a la comercialización sufrió inconvenientes técnicos y, hasta nuevo aviso, no está operativa. Por eso, la ACTC y la Cámara Auto Moto Club de Viedma activaron el plan B desde el lunes.

Hasta este miércoles, los fanáticos aprovecharon el precio promocional: $25.000 la general y $90.000 el acceso a boxes. A partir del jueves 5, los valores treparon a $30.000 y $100.000 respectivamente.

Los puntos de venta físicos habilitados son tres:

Viedma: Alem 278 y 25 de Mayo 1038.

Patagones: Sánchez de Rial 645.

Además, la venta continuará durante todo el fin de semana en las boleterías del circuito, donde también se abonará el estacionamiento.

Todo listo entonces para que Viedma sea el escenario de un fin de semana que promete ser histórico. 58 autos en pista, un debutante con historia y la posibilidad de romper un récord de 19 años.

Cronograma y TV – TC y TC Pista – Viedma

Sábado 7 de marzo

11.00 a 13.00 – por Canal 9 y Motorplay

15.00 a 17.00 – por Canal 9 y Motorplay

Domingo 8 de marzo

10.00 a 15.00 – por Canal 9 y Motorplay

Sábado 7 de marzo

9.25 a 9.55 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)

10.00 a 10.30 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)

11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

11.55 a 12.25 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)

12.30 a 13.00 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)

13.20 a 13.50 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

15.20 a 15.28 – Clasificación TCP (2° Tercio)

15.33 a 15.41 – Clasificación TCP (3° Tercio)

15.46 a 15.54 – Clasificación TCP (1° Tercio)

16.00 a 16.08 – Clasificación TC (2° Cuarto)

16.13 a 16.21 – Clasificación TC (3° Cuarto)

16.26 a 16.34 – Clasificación TC (4° Cuarto)

16.39 a 16.47 – Clasificación TC (1° Cuarto)

Domingo 8 de marzo

10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)

10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

Salieron a la venta las entradas para Centenario

El 28 y 29 de marzo, el Turismo Carretera disputará su tercera fecha en el autódromo parque provincia del Neuquén.

Se pueden adquirir las entradas a valor de “pre- venta por tiempo limitado” desde el próximo lunes 9 de marzo a las 12 del mediodía en www.protickets.com.ar o en la boletería de Ministro González 40 de Neuquén capital de martes a sábado de 10 a 14 y de 19 a 23 Domingos de 19 a 23.