Se confirmó en qué club va a jugar Sebastián Villa esta temporada

El colombiano es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y pretendido por varios clubes locales y extranjeros.

El colombiano Sebastián Villa fue una de las figuras del fútbol argentino en la temporada pasada como capitán de Independiente Rivadavia de Mendoza. Tanto es así que en este mercado de pases varios clubes se disputaron la posibilidad de contratarlo.

Villa fue clave en la consagración histórica del conjunto mendocino en la Copa Argentina 2025 y la lepra lo tasó en una cifra cercana a los 8 millones de dólares. Esta pretensión alejó a River que fue el primero en pretenderlo en este mercado de pases en que también tuvo sondeos del exterior.

El jugador colombiano aclaró: "soy un profesional ", y no le cerró las puertas al equipo que en ese entonces dirigía Marcelo Gallardo, a pesar de estar muy identificado con Boca Juniors. Es la propia institución de la ribera la que asomó como un posible destino para Villa en las últimas horas.

La inminente salida de Lucas Blondel a Huracán le da al Xeneize una extensión en el plazo para contratar y, en ese marco, tomó fuerza la posibilidad de un operativo retorno de Villa.

Villa Independiente Portada

La relación con Riquelme

Se sabe que su salida de Boca no fue en los mejores términos y que la relación con el actual presidente quedó rota. En aquel momento, cuando Villa era acuciado por las denuncias por violencia de género (en una fue condenado y en otra absuelto), Riquelme dijo que el colombiano era "el mejor jugador del fútbol argentino".

Recientemente, el ídolo bostero explicó como se dio la salida: “Sebastián se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Cuando volvió, tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros, como corresponde. Al segundo o tercer día, decidió que no tenía más trabajo. Con Miguel (Russo) vivimos muchas situaciones, vivimos juntos el tema de Villa. Miguel se llevó muchas cosas a la tumba y yo me voy a llevar muchas cosas conmigo también. Él le tenía mucho cariño a Villa y yo también, pero él se llevó muchas cosas y yo también lo haré”.

Riquelme-Boca-Portada

Sin embargo, la infructuosa búsqueda de un extremo, con la caída del pase de Cetré, Serna e Hinestroza, reflotó la posibilidad de volver a contratar a un crédito probado. Rumor que tomó fuerza en las últimas horas.

Dónde va a jugar Sebastián Villa

Este jueves por la mañana, en una entrevista con Urbana Play, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, confirmó dónde jugará Sebastián Villa en este semestre.

Consultado por el interés de Boca, Vila dijo: "Estas cosas son rumores de redes. Nada es cierto. Nadie llamó por Villa, ni a mí, ni a su representante ni al jugador". Además, agregó que "aunque hubieran llamado, Villa no va a salir de Independiente".

"A mediados de año, cuando abra el libro de pases, veremos que pasa con Sebastián. Hoy está enfocado en Independiente; tenemos por delante la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores", agregó.

Villa está enfocado en jugar en Independiente

Días atrás, en su último partido, Villa fue consultado al respecto y dijo: “Yo ahora no hablo de eso. Estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia y de eso se encarga mi representante. Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”, soltó al ser consultado por ESPN.