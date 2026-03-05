¡Tenes que cerrar el estadio! El terrible golazo de un argentino a un arquero de Selección desde mitad de cancha

El argentino Rodrigo Contreras sorprendió con un golazo de mitad de cancha para la victoria de Millonarios por 3-1 ante Atlético Nacional en condición de visitante.

Golazo. No hay una definición mejor para el tanto que convirtió el argentino Rodrigo Contreras para abrir el marcador y contribuir con la victoria de Millonarios frente a Atlético Nacional por 3-1 en condición de visitante. Probablemente, candidato a los premios Púskas.

Iban cerca de 18 minutos de juego cuando el propio Contreras robó el balón en el banderín de córner propio y corrió unos metros para dejar atrás a algunos rivales. Esquivó a otro mientras se acercaba a la línea de mitad de cancha y se perfiló para la zurda para continuar su carrera y avanzar con el balón dominado. Sin embargo dio cuenta de que había otra opción para convertir.

Sin marca cerca, el delantero levantó la cabeza y vio al arquero de la Selección colombiana David Ospina adelantado por lo que decidió sacar un zurdazo letal para que la pelota sobrepase al arquero y se meta en el arco. A pesar de que la misión era difícil, el balón tomó vuelo y terminó adentro del arco a pesar de que el arquero rival corrió hacia atrás para poder sacarla y evitar que se abra el marcador.

Golazo Contreras - Millonarios Atlético Nacional

El pase imposible de Leandro Paredes que puso de rodillas a sus compañeros

El mundo Boca solo tuvo que parar un segundo tras un golazo de Miguel Merentiel y aplaudir a Leandro Paredes con un pase exquisito que generó la ovación de sus compañeros. Digno de un campeón del mundo, el mediocampista contribuyó con una jugada clave en la goleada 3-0 ante Lanús en La Fortaleza, un resultado que necesitaba conseguir un xeneize que era apático.

Corrían los 18 minutos de la segunda etapa y el marcador del partido ya mostraba una superioridad del visitante tanto en el juego como también en el marcador con dos goles por encima. En ese momento el capitán de recibió el balón en campo propio, a metros del círculo central, y sorprendió con un pase soñado que dejó a todos sin respuesta.

Cuando todos pensaban que se trataría de un pase sin peligro y seguiría dando la vuelta con los defensores para encontrar la jugada por el otro costado de la cancha, el jugador respondió con un pase de cachetada, con un tres dedos especial, para poner a Merentiel cara a cara con el gol. Para no desaprovechar tal habilitación, el uruguayo la picó de zurda ante la salida del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029367443781480867&partner=&hide_thread=false GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Xtknhl7XtE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Con los pibes al frente: Boca se despertó y goleó a Lanús en la Fortaleza

Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el “Xeneize” alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades. El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45, mientras que el “Granate” visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20:00.