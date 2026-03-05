Liga Federal de básquet: Centro Español arrancó ganando y se viene el clásico capitalino

El Torito derrotó a Atlético Regina y se vienen otros tres partidos en el comienzo de la Conferencia Sur.

La temporada 2026 de la Liga Federal de básquet puso primera con el justo triunfo de Centro Español sobre Atlético Regina por 68 a 63. En El Templo de Plottier, el equipo que volvió a dirigir Mauricio Santángelo comenzó con una victoria que construyó en base a su defensa.

El local impuso condiciones desde un principio. Con su joven plantilla y jugadores atléticos, Español llevó a su rival al terreno que más le convenía, forzando tiros incómodos y generando pérdidas.

Adelante comenzó efectivo, sobre todo en el primer tiempo. Emilio Marillán Santana (18) y Quimey Acosta (18) fueron las principales vías de gol en el anfitrión, que se fue arriba al descanso largo, aunque nunca pudo liquidar el pleito.

Regina dio batalla, algo que el albo tiene como bandera. En su debut con la camiseta del Albo, Ignacio Claris fue el más destacado de su equipo con 18 unidades y 8 rebotes, mostrando su jerarquía desde la base. Tuvo el acompañamiento de Manuel Navarro (14) y César Lavoratornuovo (11 y 9 rebotes) para que Regina llegara con chances al epílogo del partido.

La visita se puso a una posesión a falta de un par de minutos para el cierre, pero en un contexto de mucho nerviosismo, Español se equivocó menos, aprovechó la ventaja que había sacado y selló un triunfo clave para la confianza en el inicio del certamen.

Sobrio arbitraje de la dupla Carlos Herrera-Patricia Vivanco.

Cómo sigue el torneo

Este jueves continuará la acción cuando desde las 21 Club Plottier reciba en "El Histórico" a Pérfora de Plaza Huincul y Petrolero visite a Deportivo Roca, en el polideportivo Gimena Padín.

Para el conjunto dirigido por Sergio Bellandi será el debut en la Liga Federal, con Leandro Tapia, Paolo Casale y Ángelo Sasso como principales destacados.

El Verde, que comanda Fernando Claris, mantuvo a Julián Ruiz, Nahuel Vicentín, Luca Chiapella y Santiago Candia como principales vías de gol, mientras que Sebastián Godoy Vega regresó para darle algo más en la zona pintada y el tiro exterior.

En cuanto a Petrolero, se destacan Mateo Uzandizaga, Pablo Pérez, Matías Arias y Julián Roumec en el plantel al cual se sumó sobre la hora Pablo Almendra, quien vuelve a un club donde su padre también dejó una huella a puro gol.

El viernes, también a las 21, Pacífico recibirá a Independiente en el primer clásico de la temporada. Será en El Viejo Ramírez, donde el flamante campeón del último Pre Federal será local de un Rojo que siempre promete dar pelea.

Los dirigidos por Maxi Rubio, con la base que encabeza el capitán, Lucas Romera, buscarán ratificar lo que vienen haciendo en las últimas temporadas. Por nivel ya mostrado y la calidad de su plantel, el Decano está entre los favoritos a llegar lejos. Giuliano Sasso, Matías Stanic, Alex Soria, David Véliz, Gustavo Maranguello más los refuerzos Mateo Vázquez y Ezequiel Sánchez completan el elenco estable de Pacífico.

Por su parte, Independiente recuperó a David Oviedo, quien se lesionó a fines del año pasado y no pudo estar en la semifinal del Pre Federal, donde el Rojo cayó por poco ante Pérfora. Además del "Cusita", el técnico Andrés García cuenta con Carlos Paredes, Julián Fedele, Joaquín Marcón, Gino Veronesi, Drazen Sinigoj, Pedro Martelli y Mateo Isolabella, quienes conforman el grupo de jugadores que tendrá más minutos.