¡Casi rompe todo! Un jugador erró un gol clave y estalló con patadas al arco

Un jugador del Hamburgo explotó luego de errar dos jugadas del gol para el empate agónico. El video del momento.

Todo amante del fútbol soñó alguna vez con hacer el gol agónico con el cual el equipo se lleva la victoria o consigue ese empate sobre la hora que hace estallar el estadio de alegría. Pero, muchas veces, suele pasar que ese sueño se convierte en una pesadilla para los futbolistas es grito de gol queda ahogado por distintas circunstancias.

En la fecha 17 de la Bundesliga, el Hamburgo tuvo la posibilidad de empatar de forma agónica el encuentro a través de una jugada enredada que se dio en el área del Bayer Leverkusen que rezaba para que no ingrese el balón que podría decantar en el empate definitivo. Llamativamente, luego de una jugada por la derecha, mandaron el centro y el balón le quedó flotando para la volea al defensor L. Vuškovi, remate que ejecutó con dureza pero no pudo vencer al arquero Blaswich. Sin embargo el rebote quedó a su favor, cabeceó y el balón terminó impactando en el travesaño.

Luego de esa jugada que podría haber sido el empate definitivo, pero no lo fue, el defensor estalló de bronca y descargó su furia con patadas al arco rival a punto tal de que sus compañeros lo miraban con atención. No contento con eso estiró su camiseta a punto tal de casi originarle una rotura.

¡CASI ROMPE EL PALO Y SU CAMISETA DE LA BRONCA! Vuskovic se perdió una doble chance tremenda para poner el empate agónico del Hamburgo al Bayer Leverkusen en la fecha 17 de la #Bundesliga y no pudo contener su frustración.



#DisneyPlus Plan Premium

Finalmente el Leverkusen terminó quedándose con la victoria 1-0 para contribuir en su sumatoria de puntos que lo colocan en el sexto puesto de la Bundesliga, clasificando a la Liga de Conferencia de la UEFA.

Leandro Díaz fue denunciado por pegarle a un socio tras la derrota ante Racing y podría ser sancionado: el video

Leandro Díaz, conocido también como "el loco", ha sumado un nuevo capítulo polémico en su carrera deportiva, esta vez tras el la derrota en el estadio Monumental José Fierro de su equipo Atlético Tucumán ante Racing. Es que en un clima caliente por un equipo que no encuentra solidez y está décimo tercero tan solo dos puntos por encima del último, las críticas son recurrentes.

Cuando estaba por salir del estadio tras la derrota 0-3, habría agredido junto a su hermano a dos socios de la institución según una denuncia que recibió la Justicia, en la Comisaría 5°. Según contó el hincha, bajó al estacionamiento del estadio y vio al delantero y su hermano golpeando a su hermano.

A su vez contó que intentó separar la pelea y terminó recibiendo una agresión que le generó una herida en una de sus orejas.

El Loco Díaz se peleó otra vez con un hincha



Luego de que Atlético Tucumán perdiera contra Racing, el delantero protagonizó una situación violenta.



gonzasfok pic.twitter.com/TsUS3OVI8M — Diario Olé (@DiarioOle) March 4, 2026

Más allá de lo ocurrido en el estadio, la persona denunciante, de la cual no se sabe el nombre, contó que el padre de Díaz junto al hermano y otra persona, fueron a amenazarlo a su puesto de verduras. Es por eso que pidió que le prohíban el acercamiento de la familia y el propio jugador.

"Sos un cagón de mier.... Chupame la p...", se escucha gritar al jugador hacia los socios. Cabe recordar que el jugador no disputó el encuentro debido a una lesión.