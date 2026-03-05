La contundente respuesta del presidente de Argentinos Juniors al interés de Boca por Alan Lescano

El presidente del club Cristian Malaspina respondió a los rumores que surgieron sobre el deseo del xeneize. Qué posibilidades hay de que sea traspasado.

En las últimas horas el mundo Boca se vio sacudido por una noticia que no estaba en los planes de nadie: la comisión directiva de la institución estaría en diálogo con la representación del joven jugador Alan Lescano, actualmente en Argentinos Juniors , para intentar llegar a un acuerdo y avanzar con las negociaciones de club a club.

Más allá de la necesidad que tiene el Bicho para vender debido a la falta de dólares en consecuencia de no haber clasificado a trofeos internacionales para esta temporada, las negociaciones no será fácil. Luego de los rumores que salieron desde el xeneize, el presidente del elenco de La Paternal Cristian Malaspina fue contundente al referirse sobre la posibilidad de desprenderse del jugador.

"No hay nada" , confirmó en diálogo con DS Sports y sumó: "Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene venderlo a Lescano. Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta"

Cabe recordar que el club es dueño de un 50% del pase mientras que Gimnasia de La Plata posee la otra mitad. Lejos de querer desprenderse del futbolista, salvo que llegue una oferta irrechazable, el club piensa en continuar con los servicios de él y planificar la compra de un mayor porcentaje del pase. Cabe recordar que el jugador extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2029.

lescano gol.jpg Lescano festeja tras la obra de arte que significó la victoria del Bicho en la tarde del sábado.

Por otra parte negó también una salida de Hernán López Múñoz quien tiene contrato hasta junio del corriente años. "Hernán (López Muñoz) tiene contrato con nosotros y seguramente en los próximos meses hablaremos con la MLS para ejecutar la opción de compra", soltó a pesar de que el xeneize no lo buscaría inmediatamente debido a que tiene tiempo para incorporar hasta el 10 de marzo.

Con los pibes al frente: Boca se despertó y goleó a Lanús en la Fortaleza

Boca superó de punta a punta y goleó por 3-0 a Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana 2026, en un partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, que adeudaban de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el “Xeneize” alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades. El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45, mientras que el “Granate” visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20:00.

Así fue la victoria de Boca frente a Lanús

En un partido que había iniciado sin oportunidades claras para ambos equipos, Santiago Ascacíbar fue el encargado de romper el 0 a 0 en el encuentro: a los 15' minutos, tras una carambola, sacó un remate de volea que se desvió en José Canale y venció la resistencia de Nahuel Losada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029350332640149710&partner=&hide_thread=false ¡¡AH NO, RUSITO, ESTÁS LOCO!! GOLAZO TOTAL DE ASCACIBAR PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS. Ayudó el desvío en Canale...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/A1uMSfIcZA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Cuando Lanús intentaba reponerse del golpe, Boca sacó una contra letal que terminó en un centro de Tomás Aranda -de gran partido-, despejado por el arquero que recogió Miguel Merentiel para meterla de cabeza y anotar el 2 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029354185553018893&partner=&hide_thread=false ¡¡LA BESTIAAAAA!! Miguel Merentiel apareció luego del rebote de Losada y, de cabeza, marcó el 2-0 de Boca ante Lanús.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LEqEnr4GEc — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

A los 42' minutos, el Xeneize tuvo una nueva oportunidad clara para ampliar la ventaja. En lo que fue una gran conexión entre Merentiel y Adam Bareiro, el uruguayo centró y el paraguayo cabeceó, pero Losada despejó muy bien.

En el complemento, Boca no tardó en liquidar el partido. A los 18 minutos, Leandro Paredes metió un pase filtrado exquisito para Merentiel que anotó su doblete. El delantero vio salir a Losada y definió por arriba para convertir el 3 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029367443781480867&partner=&hide_thread=false GOLEADA XENEIZE: tras un GRAN pase entre líneas de Leandro Paredes, Miguel Merentiel se la picó a Losada y firmó el 3-0 de Boca vs. Lanús en La Fortaleza.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Xtknhl7XtE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

La síntesis del partido entre Boca y Lanús

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 7.

Lanús 0 - 3 Boca.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 14m. Santiago Ascacibar (B), 29m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Thomas De Martis por Franco Watson (L) y Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L), 16m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L), 27m. Lucas Besozzi por Walter Bou (L), 37m. Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (L); 42m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B) e Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B)