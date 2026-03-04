Bombazo: Boca negocia con una figura del fútbol argentino para contratarlo

En las últimas horas habrían existido contacto entre el club y el representante de un jugador figura en el fútbol argentino.

Boca ya levantó el teléfono y los contactos existirían entre la representación del jugador. La comisión directiva se prepara para intentar meter un bombazo para reforzar el plantel de Claudio Úbeda luego de las frustradas llegadas de Marino Hinestroza y Edwuin Cetré, pero sabe que debe realizar gestiones rápidas debido a que tiene tiempo hasta el 10 de marzo para utilizar los cupos que liberaron la lesión de Rodrigo Battaglia y la salida que se daría de a Lucas Blondel a Huracán de Parque Patricios.

Días más tardes de que Sebastián Villa sea involucrado en fuertes rumores por una posible llegada a la institución, en el mundo xeneize sonó el nombre de un jugador que brilla en su club utilizando la '10' y con las características de un jugador que parecería necesitar el plantel: joven, habilidoso, rápido, creativo y gol.

El nombre que empezó a circular este miércoles por la mañana es el de Alan Lescano , el joven jugador oriundo de Bolivar que brilla en Argentinos Juniors donde lleva la cinta de capitán. Según se conoció desde el xeneize se comunicaron con el representante del futbolista para saber si está el deseo del jugador para que el club avance en las formas para concretar su llegada.

Lescano Boca

Lo cierto es que esta negociación tiene ventajas y desventajas, que van de la mano. Boca podría tener la posibilidad de llegar a un acuerdo con la institución de La Paternal debido a que debe vender para hacerse de dinero debido a que no jugará trofeos internacionales durante la temporada por lo que no tendrá un ingreso potente en dólares a las arcas del club. Pero claramente, tratándose de un jugador figura en el equipo y ante esta necesidad, será una clave el valor que ponga el Bicho en la negociación.

Esta semana será clave para las negociaciones debido a que el tiempo apremia. Por el momento solo se trata de un intercambio informal entre las partes y no se han hecho ofertas de club a club.

Boca visita a Lanús por la séptima fecha: hora, TV y posibles formaciones

Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura que había sido pospuesto y que podría ser clave para la continuidad o no del director técnico Xeneize, Claudio Úbeda, quien viene tambaleando por malos resultados.

El encuentro, que está programado para este miércoles a las 21, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que el Xeneize acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En su última presentación, igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron La Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Aunque en las últimas horas se confirmó la venta de una de sus figuras: Rodrigo Castillo, el nueve Granate en sus últimos dos títulos, se va a Fluminense por 10 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/2028986307406623169&partner=&hide_thread=false Club Lanús comunica: traspaso de Rodrigo Castillo a @FluminenseFC pic.twitter.com/COr7BrU5Nb — Club Lanús (@clublanus) March 4, 2026

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura, donde marchan décimos con nueve puntos, pero deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primera posiciones.

Datos del partido y posibles formaciones

Torneo Apertura

Zona A - fecha 7

Lanús - Boca

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21. TV: ESPN Premium

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.