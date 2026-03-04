Boca visita a Lanús por la séptima fecha: hora, TV y posibles formaciones

El Xeneize, necesitado de victorias, juega ante el reciente campeón de la Recopa Sudamericana por el pendiente de la jornada anterior.

Boca tendrá una peligrosa visita ante Lanús , en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura que había sido pospuesto y que podría ser clave para la continuidad o no del director técnico Xeneize, Claudio Úbeda, quien viene tambaleando por malos resultados.

El encuentro, que está programado para este miércoles a las 21, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera , mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro con Úbeda en la cuerda floja, ya que el Xeneize acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Apertura y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En su última presentación, igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron La Bombonera entre los chiflidos de sus hinchas.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Aunque en las últimas horas se confirmó la venta de una de sus figuras: Rodrigo Castillo, el nueve Granate en sus últimos dos títulos, se va a Fluminense por 10 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/2028986307406623169?s=20&partner=&hide_thread=false Club Lanús comunica: traspaso de Rodrigo Castillo a @FluminenseFC pic.twitter.com/COr7BrU5Nb — Club Lanús (@clublanus) March 4, 2026

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura, donde marchan décimos con nueve puntos, pero deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primera posiciones.

El refuerzo que podría sumar Boca

En los últimos días, se estuvo especulando con la salida de Lucas Blondel a préstamo a Huracán. El lateral derecho no tuvo minutos con los últimos entrenadores y podría seguir su carrera en el Globo. Esto le abriría la puerta a Boca para sumar un nuevo refuerzo.

Al principio, la información de periodistas partidarios era que Boca buscaría con ese cupo el regreso del colombiano Sebastián Villa, quien ya tuvo un paso por el club entre 2018 y 2023, que terminó en malos términos y actualmente hay un juicio entre las partes por su salida del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2028624038134730883?s=20&partner=&hide_thread=false Informa @pabloladaga que BOCA JUNIORS tiene arreglado en un 90% la vuelta de SEBASTIÁN VILLA.



Recordemos que ambas partes están EN JUICIO por la salida unilateral del jugador del club. pic.twitter.com/S7EIQoLUcF — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 3, 2026

Esto se apagó rápidamente, ya que el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, desmintió los rumores en diálogo con Radio La Red: "No hay nada. Ninguna noticia. Nadie llamó desde Boca. Cero. Absolutamente cero. Debe ser un rumor de redes. En este momento del campeonato Sebastián es una pieza importante y no se podría ir".

Datos del partido y posibles formaciones

Torneo Apertura

Zona A - fecha 7

Lanús - Boca

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21. TV: ESPN Premium

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.