Bombazo: tras el paro, River podría dejar el Comité Ejecutivo de AFA

La versión periodística trascendió este jueves y estaría relacionada con las últimas decisiones de Tapia y Toviggino.

Las consecuencias de paro determinado por AFA para el fin de semana son diversas y van creciendo a medida que pasan las horas. La última novedad surgió como información periodística este jueves e indica que River podría dejar el Comité Ejecutivo por no estar de acuerdo con la decisión.

Según el periodista Nicolás Distaso , panelista del programa de Mariano Closs en ESPN , los dirigentes del Millo están dispuestos a dejar de formar parte del lugar donde se toman las decisiones en el fútbol argentino.

"Yo tengo que ante esta situación y ante el paro, y otros temas, a mi me dicen que River no va a participar más del Comité Ejecutivo de AFA y se baja de todo lo que tiene que ver con la representación de esta dirigencia que conduce el fútbol argentino hoy en día", comenzó diciendo Distasio.

"El día que se formalizó el paro, el martes, ya no había un solo dirigente de River. Eligieron no ir. La información que tengo, en potencial, es que hoy hay una grieta muy grande entre River y AFA. River habría decidido, por todas estas desprolijidades, no participar más de los Comité Ejecutivos de AFA", agregó el periodista.

"Y por lo que tengo entendido hay dos clubes más que van camino a eso. Y entiendo también que hay muchos clubes que les gustaría seguir ese camino, pero como no tienen la espalda de River, terminan tomando otra postura. Pero que hay una interna o una movida dirigencial muy grande en AFA y que lo del paro generó divisiones, eso lo puedo confirmar. Creo que River se abre de AFA, deja de participar de las reuniones, es la postura política que adoptaría".

Embed River se baja del comité ejecutivo de la AFA

pic.twitter.com/mvylUWYchb — Vister (@VisterNews) March 5, 2026

Cabe recordar que el único club que a través de sus dirigentes mostró diferencias con la conducción de Claudio Tapia y sus laderos fue Estudiantes de La Plata. Su titular, Juan Sebastián Verón, ha criticado en más de una oportunidad a la gestión actual de AFA, además de tener una relación fluida con el gobierno nacional, que se ha metido en la discusión con expresiones públicas del presidente Javier Milei y otros referentes.

Programaron partidos, pero AFA los dio de baja

Otro periodista, en este caso de TyC Sports, contó en las últimas horas que varios clubes tenían programado jugar amistosos en el medio del paro.

"Muchos equipos de Primera y del ascenso armaron amistosos para el fin de semana. Desde AFA hoy bajaron un claro mensaje a través de WhatsApp: “el paro del 5 al 8 es para partidos de carácter OFICIAL o AMISTOSOS”. Los clubes tuvieron que cancelar todo lo que habían programado", contó Pablo Lamédica en su cuenta de X.

captura twit lamédica

La justificación del paro

Los representantes de los clubes de la Liga Profesional confirmaron el paro con el objetivo de hacer visible la defensa de los dirigentes principales de AFA, acusados por el gobierno nacional.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a él y a Pablo Toviggino, su mano derecha, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Los partidos de la LPF que no se jugarán esta semana por el paro

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo