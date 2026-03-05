El pibe argentino de 12 años que quedó a un paso de ser gran maestro en ajedrez

El "Messi del ajedrez", de tan solo 12 años, cayó ante Aleksey Grbnev en la última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú.

Faustino Oro no pudo vencer al ruso Aleksey Grbnev en la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, y perdió la oportunidad de consagrarse como el "Gran Maestro" más joven de la historia del ajedrez , un sueño que anhelaba pero que no quita el nivel que ha demostrado el niño de tan solo 12 años.

El “Messi del Ajedrez”, como así lo llaman en el mundo del deporte, quedó a un paso de superar la marca del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ganó el título a los 12 años, 4 meses y 25 días en 2021. Es que frente a él como rival estuvo un jugador campeón mundial Sub 18 en 2023, juvenil asiático en 2024 y ganador del Open de Dubái en 2025, que llegó 10 minutos tarde al inicio de la partida y decidió jugar una línea secundaria, una posición que el joven Oro desconoce.

Ante esa situación, el ruso sacó ventaja debido a que en el cierre de la partida contó con más de 10 minutos que el argentino, siendo una clave para llevarse la victoria y dejarlo sin el título.

Faustino Oro Portada

Las chances de que sea Gran Maestro eran posibles: si bien la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tiene como norma que para que un jugador menor de 14 años pueda ganar el título debe reunir tres normas en torneos internacionales, tener una actuación superior a 2.600 puntos de Elo (cuanto más alto, mayor habilidad del jugador) y complete su última norma en un torneo abierto. Ya había cumplido dos de los requisitos.

Faustino llegó a esta instancia luego de vencer al maestro FIDE Artem Polkovnikyan, ruso de 15 años, al maestro internacional ruso Erik Obgolts, de 25 años y 2351 puntos ELO, a la gran maestra femenina rusa Ekaterina Goltseva (Elo 2364). Luego empató con el indio Raunak Sadhwani (de 21 años, 6° preclasificado con 2638 puntos de Elo y N° 77 del mundo) y el oriundo de Rusia Aleksey Goganov (35 años y 2483 puntos de Elo).

En la sexta derrota perdió derrota contra el gran maestro ruso Ivan Rozum (35 años y Elo de 2444) y luego, ya en la anteúltima jornada, consiguió una doble victoria: contra el indio Mandar Lad (Elo 2334) y Shiroghlan Talibov, de 19 años y 2431 puntos de Elo.

Sin dudas, más allá de no haber conseguido el título, la representación de Oro en el mundo con su nivel de ajedrez ha llamado la atención e ilusiona a una seguidilla de años en el máximo nivel del deporte.