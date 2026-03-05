El TAS dio marcha atrás: los argentinos que finalmente deberán cumplir su sanción

La FIFA los había sancionado por doce meses por falsificación de documentación para jugar en la selección de Malasia.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción impuesta por la FIFA contra los jugadores que participaron con la Selección de Malasia , aunque estimó parcialmente el recurso presentado por los futbolistas involucrados. Los futbolistas argentinos sancionados son: Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado .

El fallo determinó limitar solo a partidos oficiales la inhabilitación de doce meses que pesaba sobre los deportistas por falsedad documental para obtener el pasaporte malasio, permitiéndoles así participar en encuentros de carácter amistoso durante el período de suspensión. Los otros jugadores involucrados son: el brasileño Joao Figueiredo; los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazabal; y el neerlandés Hector Hevel Serrano.

El organismo dio marcha atrás con la medida cautelar que el pasado 26 de enero le había permitido a los involucrados reincorporarse a sus clubes. Tras una audiencia celebrada el 26 de febrero, el TAS determinó que la suspensión de doce meses es un c astigo "razonable y proporcionado" bajo el Código Disciplinario de la FIFA, aunque con una modificación clave: la inhabilitación rige exclusivamente para la disputa de partidos oficiales, permitiendo a los futbolistas continuar con los entrenamientos en sus equipos.

En su defensa ante el tribunal, la Federación de Malasia reconoció la existencia de "deficiencias institucionales" en los procesos de nacionalización. Si bien el organismo malasio, cuya multa de 350.000 francos suizos fue ratificada, no cuestionó su responsabilidad en la violación normativa, alegó que los jugadores tuvieron una participación limitada y que no fueron los responsables de confeccionar ni alterar la documentación para la obtención de la ciudadanía.

La sanción efectiva para los futbolistas comienza a computarse desde este jueves, aunque el TAS aclaró que se tomará como periodo ya cumplido el tiempo transcurrido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026. De esta manera, aunque los jugadores no lograron la anulación total del castigo que solicitaron, la resolución les garantiza el derecho a mantener el ritmo de competencia junto a sus planteles mientras completan los meses restantes de suspensión oficial.

El club argentino perjudicado por la sanción del TAS

Vélez terminó siendo perjudicado por el nuevo fallo del TAS, ya que Machuca había vuelto a la institución luego de que se lo librara de la sanción de 12 meses. El jugador había salido de Fortaleza para regresar al club argentino, en el cuál fue campeón local.

Por el fallo del TAS, Machuca solo podrá entrenar y disputar amistosos con el club de Liniers, hasta que pasen los ocho meses que restan de sanción.

Por su parte, los otros dos jugadores argentinos también serán perjudicados por el fallo en segunda instancia del tribunal, que no les permitirá jugar hasta cumplir la sanción. Facundo Garcés había vuelto a la actividad en España con el Deportivo Alavés, club en el que juega desde su polémica salida a fin de 2024 de Colón de Santa Fé.

Rodrigo Holgado, jugador argentino surgido en Almagro, y que también tuvo un paso por Gimnasia de La Plata en el fútbol argentino, forma parte actualmente del club chileno Coquimbo Unido, aunque ahora deberá cumplir su tiempo sin partidos oficiales.