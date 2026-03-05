El insólito nuevo sistema de clasificación a las Copas: qué dijo la Liga Profesional

En la última reunión de los dirigentes de AFA y la Liga Profesional , donde se ratificó el paro de este fin de semana, se tomó una decisión insólita que generó el repudio de todos los hinchas del fútbol de Primera División: el sistema de clasificación a las competiciones de CONMEBOL.

Hasta hoy, el tercer mejor equipo del año se clasificaba a la fase previa de la Copa Libertadores , con el riesgo de quedar eliminado en forma prematura y no participar tampoco en la Copa Sudamericana, el segundo certamen por excelencia a nivel continental. Esa posibilidad se transformó en una maldición que padecieron en forma consecutiva Godoy Cruz, Boca Juniors, con su recordada derrota ante Alianza Lima, y la semana pasada Argentinos Juniors. Pero en la AFA decidieron corregir ese detalle: desde ahora, el tercero de la tabla anual irá a Sudamericana y el noveno clasificará a la Libertadores.

De esta manera, el peor de los clasificados a las copas podría tener el mismo premio que el mejor, una contradicción insólita, digna del fútbol argentino, que en la pasada temporada podría haber gozado Barracas Central, el club de los Tapia, que ocupó ese puesto en la tabla. Vale aclararlo, la fase previa de la Libertadores para los equipos argentinos se compone de dos llaves y en caso de pasar la primera hubieran jugado la Sudamericana.

chiqui tapia (1) La investigación judicial analiza el circuito financiero que administró fondos de la AFA por más de USD 13 millones en menos de un año.

En medio de las versiones, la Liga Profesional salió a aclarar que este cambio se evalúa pero recién para llevarlo adelante a partir de la próxima temporada, aplicándose en 2027 para las copas de 2028. En el fondo, se trata de remendar una falla del sistema de clasificación que tiene la Conmebol y que pasa también en otros países. Por caso, al Bahía brasileño le pasó lo mismo que Argentinos y ya no tendrá competencias internacionales en todo 2026.

El nuevo sistema y el comunicado de la Liga Profesional al respecto

Los clasificados quedarán con "Argentina 1" para el campeón Torneo Apertura; "Argentina 2" para el campeón Torneo Clausura; "Argentina 3" al campeón de Copa Argentina; "Argentina 4" al 1º puesto de la Tabla Anual o campeón de Liga Profesional; "Argentina 5" al segundo mejor clasificado de la Tabla Anual; y "Argentina 6" al 9º mejor clasificado Tabla Anual.

Ojo, que en caso de liberarse un cupo por repetición de campeones o título continental, el mismo pasará para el siguiente equipo posicionado en la Tabla Anual, tal como ocurrió en temporadas anteriores. En el fondo, se dará una situación que generará mucha polémica: habrá equipos en la disyuntiva de perder para tratar de jugar la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2029548545074778479&partner=&hide_thread=false Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028. pic.twitter.com/piEvzAJifV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026

Y también se modificará la clasificación a la Copa Sudamericana, que quedará reservada de la siguiente manera: "Argentina 1" para el tercer mejor clasificado Tabla Anual; "Argentina 2" para el 4° mejor clasificado Tabla Anual; "Argentina 3" al 5º mejor clasificado Tabla Anual; "Argentina 4" al 6º mejor clasificado Tabla Anual; "Argentina 5" al 7º mejor clasificado Tabla Anual; y "Argentina 6" 8º mejor clasificado Tabla Anual.

Ante todo el revuelo que se generó, la LPF salió a aclarar las cosas a través de X: "Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028".