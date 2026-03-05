El duro testimonio de un neuquino en medio de los ataques en Dubái por el conflicto en Medio Oriente

Claudio Bobadilla es un profesor de pádel neuquino que da clases en la lujosa ciudad. El hombre contó cómo vivieron él y su hija las jornadas de tensión.

En los últimos días las redes se poblaron de videos de personas que viven en Dubái estremecidas por los ataques iraníes que golpearon a la ciudad, en el marco del conflicto en Medio Oriente. Claudio Bobadilla es un profesor de pádel neuquino que vive en Dubai y contó en diálogo con LM Neuquén En Vivo cómo vivió la noche de mayor tensión.

Cuando empezaron los ataques, Claudio estaba dando clases. "No sabía nada, estaba en mi mundo trabajando y cuando me fui a casa, empecé a tomar un poco de consciencia, porque se empezaron a escuchar explosiones ", dijo.

Contó que en un grupo de chat de latinos en Dubai se empezaron a comentar cómo veían las cosas. "Preparen una mochila con el pasaporte"; "compren toda el agua que puedan"; "se viene la de Dios"; eran algunos de los mensajes que mandaban.

La tensa noche del sábado a la noche

Misiles Dubai

"El sábado a la noche sí me asusté. Con mi hija de 10 años dije: 'de qué me disfrazo', porque es algo que uno no se prepara. En medio de las explosiones a la madrugada la llevé a la otra habitación que no tiene ventanas, porque acá estuvieron recomendando que nos alejemos de las ventanas", relató el hombre.

El miedo entre la gente era palpable y se contagiaba: "decían que Irán iba a atacar con todo, que tenían bombas atómicas, mucho miedo. Los falsos comentarios de la gente que les agarra la ansiedad. Ahí la verdad que la pasé mal".

Comentó que durante el domingo a la madrugada le sonaban las alarmas del teléfono en volumen tan alto y de forma tan constante que creyó que era la alarma del edificio. Explicó que, al ser Dubai una ciudad no preparada para fuertes tormentas, los ciudadanos reciben alertas cada vez que llueve, pero nunca con la constancia de las que se sentían el sábado a la noche por los ataques.

alerta misiles Dubai

Fue una charla con su jefe lo que finalmente logró que se tranquilizara. "No te preocupes, hace vida normal, está todo bien", le dijeron. Según relató, durante el domingo los ataques continuaron, el lunes amainaron y a partir del martes han sido mínimos.

Las recomendaciones que emitieron por los ataques de Irán

El hombre además hizo alusión a la circulación de noticias falsas. "Cuando acá se interceptan misiles que vienen de Irán o drones y se ven explosiones en el cielo, acá caen como residuos, esquirlas", explicó. "Eso es peligroso y creo que pasó en el aeropuerto de Dubai. Pasa que las noticias estaban diciendo que Irán atacó el aeropuerto de Dubai, pero eran esquirlas", agregó.

Es por esto que hasta este jueves se recomendaba quedarse en las casas, no por la caída de misiles, necesariamente, sino por las esquirlas que pueden terminar en la vía pública.

A pesar del miedo que pasó el sábado, al hombre los conflictos no lo afectaron los días siguientes. "Seguí dando 8, 10 horas de clases todos los días. En mi caso, a no ser que vea que se complique, no estoy pensando en salir de Dubai", afirmó en referencia a la cantidad de extranjeros que se fueron de la ciudad.

"Entre los argentinos hay mucha indignación por un video que salió del embajador argentino en Abu Dhabi y la canceló", dijo. "Por ahora el mensaje de embajador es que no hay una necesidad urgente de salir de acá, pero bueno, hay gente muy desesperada", cerró.