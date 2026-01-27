Fallo favorable del TAS: los jugadores argentinos que podrán volver a jugar

Tres futbolistas habían sido sancionados por doce meses por la FIFA por una supuesta falsificación de documentación.

Los tres futbolistas argentinos que fueron favorecidos por el fallo del TAS.

El proceso de nacionalización que involucró a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado derivó en una dura sanción de la FIFA , que les prohibía jugar durante un año tanto en la selección de Malasia como en sus clubes. El TAS , finalmente, levantó la inhibición de los futbolistas.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo se expidió de manera definitiva y falló a favor de los futbolistas , anulando la pena disciplinaria. El tribunal revocó la decisión de la Comisión Disciplinaria de FIFA que, además de la suspensión, había impuesto una multa personal de 2.000 francos suizos.

El fallo también benefició a Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, quienes habían sido alcanzados por la misma medida y, con esta resolución, todos los jugadores quedaron habilitados para competir de forma inmediata y sin restricciones .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2015802250283606183?s=20&partner=&hide_thread=false El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés y los tres podrán volver a jugar de manera oficial con efecto INMEDIATO.

*Los argentinos habían sido suspendidos por FIFA, acusados de fraguar documentación para jugar en la selección de Malasia. pic.twitter.com/aRSYhcuXtV — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 26, 2026

Los clubes en los que jugarán los argentinos tras el fallo del TAS

Facundo Garcés podrá volver a vestir la camiseta del Deportivo Alavés, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028, mientras que Rodrigo Holgado se reintegrará al América de Cali, donde mantiene vínculo hasta diciembre.

Machuca, por su parte, tuvo que volver a Fortaleza tras su préstamo en Vélez. El equipo brasilero decretó su descenso a la serie B al final de la temporada 2025. Tras el fallo del TAS, el ex Unión tendría todo acordado para volver al fútbol argentino.

Como era el deseo del jugador, entre clubes se habrían puesto de acuerdo y Machuca volvería a Vélez, a préstamo por doce meses. El acuerdo estipula una opción de compra obligatoria si se cumplen ciertos requisitos. Así, Guillermo Barros Schelotto tendrá un refuerzo clave para rearmar el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/metcheverry99/status/2016216942936273267?s=20&partner=&hide_thread=false ULTIMO MOMENTO!!



Acuerdo de palabra para que Imanol Machuca sea el segundo refuerzo de #Velez.



El extremo regresa al Fortin a PRÉSTAMO por 12 MESES, sin cargo y con opción.



Durante el dia de mañana se hará la revisión medica y sellará su vinculo con el club. pic.twitter.com/MvkyN0QSWp — Martin Etcheverry (@metcheverry99) January 27, 2026

La denuncia de la FIFA que desestimó el TAS

El conflicto estalló luego de que FIFA verificara que la federación malasia había utilizado documentación manipulada para habilitar a siete futbolistas —entre ellos los tres argentinos— a disputar el partido del 10 de junio de 2025 ante Vietnam, por la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

Entre las irregularidades detectadas, las autoridades determinaron que los certificados utilizados para acreditar vínculos familiares con Malasia contenían datos falsos sobre los lugares de nacimiento de abuelos y abuelas de los jugadores.

El reporte reveló que la abuela de Machuca nació en Roldan, Santa Fe, mismo origen que el propio jugador, y no en la ciudad de Penang, Malasia, lugar que figuraba en una partida de nacimiento presentada para justificar su llamado al seleccionado asiático.

Por otro lado, el escrito aseguró que el abuelo de Facundo Garcés, defensor central surgido en Colón, tampoco nació en Penang, sino que también lo hizo en Villa María Selva, provincia de Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1975324269342233048?s=20&partner=&hide_thread=false La FIFA confirmó la FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS de los 3 jugadores argentinos nacionalizados indebidamente malayos (Imanol Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés).



Se comprobó que la abuela de Machuca nació en SANTA FE y el padre de Holgado en CASEROS, Buenos Aires.… pic.twitter.com/WrZcWS4bd4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2025

Además, dicha documentación cuenta con la presencia de otro argentino, Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali con amplia trayectoria en el exterior, quien también había presentado a su abuelo como malayo. No obstante, el informe mostró que el mismo nació en Caseros y no en George Town.

Todos los jugadores recibieron la sanción de dos mil francos suizos y un año de inhabilitación para jugar en la selección y en sus clubes. Por su parte, la federación de Malasia había sido multada por 350 mil francos suizos.