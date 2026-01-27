Fallo favorable del TAS: los jugadores argentinos que podrán volver a jugar

Tres futbolistas habían sido sancionados por doce meses por la FIFA por una supuesta falsificación de documentación.
El proceso de nacionalización que involucró a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado derivó en una dura sanción de la FIFA, que les prohibía jugar durante un año tanto en la selección de Malasia como en sus clubes. El TAS, finalmente, levantó la inhibición de los futbolistas.
Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo se expidió de manera definitiva y falló a favor de los futbolistas, anulando la pena disciplinaria. El tribunal revocó la decisión de la Comisión Disciplinaria de FIFA que, además de la suspensión, había impuesto una multa personal de 2.000 francos suizos.
El fallo también benefició a Gabriel Palmero, João Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel, quienes habían sido alcanzados por la misma medida y, con esta resolución, todos los jugadores quedaron habilitados para competir de forma inmediata y sin restricciones.
Los clubes en los que jugarán los argentinos tras el fallo del TAS
Facundo Garcés podrá volver a vestir la camiseta del Deportivo Alavés, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028, mientras que Rodrigo Holgado se reintegrará al América de Cali, donde mantiene vínculo hasta diciembre.
Machuca, por su parte, tuvo que volver a Fortaleza tras su préstamo en Vélez. El equipo brasilero decretó su descenso a la serie B al final de la temporada 2025. Tras el fallo del TAS, el ex Unión tendría todo acordado para volver al fútbol argentino.
Como era el deseo del jugador, entre clubes se habrían puesto de acuerdo y Machuca volvería a Vélez, a préstamo por doce meses. El acuerdo estipula una opción de compra obligatoria si se cumplen ciertos requisitos. Así, Guillermo Barros Schelotto tendrá un refuerzo clave para rearmar el equipo.
La denuncia de la FIFA que desestimó el TAS
El conflicto estalló luego de que FIFA verificara que la federación malasia había utilizado documentación manipulada para habilitar a siete futbolistas —entre ellos los tres argentinos— a disputar el partido del 10 de junio de 2025 ante Vietnam, por la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.
Entre las irregularidades detectadas, las autoridades determinaron que los certificados utilizados para acreditar vínculos familiares con Malasia contenían datos falsos sobre los lugares de nacimiento de abuelos y abuelas de los jugadores.
El reporte reveló que la abuela de Machuca nació en Roldan, Santa Fe, mismo origen que el propio jugador, y no en la ciudad de Penang, Malasia, lugar que figuraba en una partida de nacimiento presentada para justificar su llamado al seleccionado asiático.
Por otro lado, el escrito aseguró que el abuelo de Facundo Garcés, defensor central surgido en Colón, tampoco nació en Penang, sino que también lo hizo en Villa María Selva, provincia de Santa Fe.
Además, dicha documentación cuenta con la presencia de otro argentino, Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali con amplia trayectoria en el exterior, quien también había presentado a su abuelo como malayo. No obstante, el informe mostró que el mismo nació en Caseros y no en George Town.
Todos los jugadores recibieron la sanción de dos mil francos suizos y un año de inhabilitación para jugar en la selección y en sus clubes. Por su parte, la federación de Malasia había sido multada por 350 mil francos suizos.
