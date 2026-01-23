Otro fallo de la justicia contra la AFA: Verón vuelve a ser presidente de Estudiantes

Nuevo capítulo en el conflicto entre Verón, el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino luego de los enfrentamientos públicos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Estudiantes de La Plata y habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar de manera plena sus funciones como presidente del club, mientras se aguarda la resolución de fondo del caso.

La decisión fue informada este jueves a través de un comunicado oficial difundido por la institución platense, en el que se indicó que el TAS "aceptó la cautelar presentada" y "autorizó a Verón a ejercer nuevamente la presidencia sin restricciones" , hasta que "se expida sobre la apelación" que aún se encuentra en trámite.

“Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo” , expresó el club en el documento dirigido a socios y a la comunidad en general.

Desde Estudiantes señalaron además que la resolución definitiva todavía está pendiente y manifestaron expectativas favorables respecto al desenlace del proceso. “Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso”, concluyó el comunicado oficial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había suspendido por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, luego de que los jugadores del “Pincha” le dieran la espalda en el pasillo a los de Rosario Central antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

La amnistía de la AFA para los futbolistas antes del inicio del Torneo Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, ya que habían sufrido una suspensión sus jugadores que le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo en repudio al título de Campeón de Liga que inventó la AFA para premiar al “Canalla”.

Más adelante, se filtró un audio en el que el mandatario del Tribunal de Disciplina afirmó haberse enterado del fallo, y la publicación del mismo, mediante periodistas.

“Lamento enterarme por la prensa. Si la prensa se enter antes que nosotros… Bueno, así están las cosas”, aseveró Mitjans con tono de molestia por lo sucedido y dejando en claro no estar al tanto de la divulgación del Boletín Oficial.

Mientras tanto, en la AFA asegurarían que publicar el artículo, sin la notificación previa al titular del ente regulador, se debería al descontento de varios integrantes del mismo con el propio presidente por reiteradas filtraciones. Además, dichos miembros buscarían renuncia de Mitjans.

El mismo día del arranque del campeonato local, un fuerte conflicto en Tribunal de Disciplina de la AFA se hizo presente y podría traer consecuencias mayores para los dirigentes.