Una ex estrella del Real Madrid eligió a Messi por encima de Cristiano Ronaldo: "El mejor de la historia"

Un exjugador del Merengue no anduvo con rodeos y eligió a Messi como el mejor jugador de la historia.

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo fue la batalla del fútbol mundial por la que se generaban fuertes rispideces entre los fanáticos de ambas partes cuando sobre la mesa aparecía la comparación. Su alto vuelo por el que son considerado de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial, generó opiniones divididas en el mundo del fútbol.

Aún después de estar 20 años en la cúspide y ahora estando en ligas de menor relevancia como la MLS o la de Arabia Saudita, el debate sigue. En las últimas horas una figura mundial que se retiró del fútbol jugando en el Real Madrid fue contundente al elegir uno de los dos según su análisis.

“ Messi es el mejor jugador de la historia. Podría decir Cristiano porque soy aficionado del Real, pero Cristiano es más un gran goleador, un atleta increíble, mientras que el fútbol de Messi me representa más. Tenemos la suerte de haber nacido y de haberlo visto en directo ”. Quien soltó esas declaraciones fue el habilidoso exjugador Eden Hazard en diálogo con RTBF.

Hazard Messi

No es algo de ahora su opinión. Entrevistado por L’Equipe en 2024, también lo había dejado claro: “Individualmente, Messi ha sido el único que he visto mejor que a mí en mi prime. Disfruté mucho viéndolo en el Barça, es el mejor de la historia… Cristiano es un futbolista más grande que yo, pero hablando de fútbol, sinceramente creo que no”.

Cabe recordar que en el merengue estuvo cuatro años disputando tan solo 76 partidos donde anotó siete goles, dio nueve asistencias y consiguió ocho títulos oficiales. En 2023 rescindió contrato con el equipo para ponerle fin a una etapa donde las lesiones fueron protagonistas.

"The last dance" que no fue de Lionel Messi en Barcelona: el inesperado cruce entre Laporta y Xavi

"The last dance" de Lionel Messi nunca fue una realidad, pero estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que se pensaba. Así lo evidenció el cruce mediático entre Joan Laporta, expresidente del Barcelona, y el ídolo español Xavi Hernández.

Los íconos del mundo blaugrana protagonizaron un fuerte cruce por declaraciones realizadas públicamente sobre el capitán argentino.

Todo comenzó cuando Xavi, que es uno de los jugadores más ganadores en la historia del Barcelona y que además fue campeón del mundo con la selección de España, acusó a Laporta de boicotear el regreso de Messi al club catalán en el 2023.

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Fuerte cruce mediático

“En enero él es campeón del mundo y contactamos. Él me dijo que tenía la ilusión de volver al club y yo lo veo”, empezó Xavi, quien además recordó que “hablamos hasta el mes de febrero o marzo y le dije que cuando me diera el ok se lo diría al presidente (Laporta)”.

Sin embargo, cuando se dio el ingreso de Laporta en la operación todo se empezó a complicar: “En cuanto entra el presidente empiezan a negociar con su padre y contrato hecho, luz verde de LaLiga y al final el presidente lo tira para atrás. Es decir, vuelve a no decir la verdad”.

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Porque aseguró que Joan Laporta impidió el regreso de Lionel Messi a Barcelona en 2023 pic.twitter.com/IWY9fY0xeC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2026

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Laporta le respondió a Xavi y minimizó su trabajo como director técnico en el Barcelona: “La entrevista suya me sorprendió y me dolió. Entiendo que esté dolido. Con los mismos jugadores, Flick gana y Xavi no. Con Xavi vi que íbamos a perder y con Flick que íbamos a ganar”.

Laporta fue presidente del Barcelona entre 2003 y 2010, periodo en el que Messi debutó y se consolidó como el mejor jugador del mundo. En el 2021 volvió al cargo tras recibir un fuerte apoyo del rosarino, aunque rápidamente se dio su traumática salida del club catalán para llegar al Paris Saint-Germain de Francia.

El mes pasado Laporta renunció a la presidencia del Barcelona para poder presentarse a las elecciones que serán este 15 de marzo.