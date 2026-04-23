Inter Miami ganó de nuevo con técnico interino: el gol de Rodrigo De Paul

El volante argentino abrió la cuenta ante el Real Salt Lake por una nueva fecha de la MLS. Lionel Messi fue titular.

Inter Miami derrotó por 2 a 0 a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, encadenando su segundo triunfo consecutivo bajo la conducción interina de Guillermo Hoyos con la presencia de los argentinos Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Facundo Mura y Tadeo Allende en el once titular.

Con esta victoria en el marco de la novena semana de la MLS, el equipo del capitán argentino estiró su racha invicta a ocho encuentros y se mantiene al acecho de la punta en la Conferencia Este .

Luego de la renuncia de Javier Mascherano , quien dejó el cargo de técnico tras la eliminación en la Concachampions, este fue el segundo triunfo seguido con Hoyos como DT.

El encuentro se destrabó recién en el tramo final del segundo tiempo. A los 36 minutos del complemento, De Paul abrió el marcador con un remate de derecha desde afuera del área que se clavó en el ángulo superior del arco defendido por Rafael Cabral.

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Apenas dos minutos después, el uruguayo Luis Suárez selló el resultado tras una asistencia del mexicano Germán Berterame, para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

La definición del "pistolero" fue de zurda, en el ingreso al área, al ángulo opuesto del arquero.

El desarrollo del juego había sido parejo hasta la aparición de las figuras internacionales de "Las Garzas". En el inicio del partido, el VAR intervino para anular un gol de Real Salt Lake por fuera de juego de Sergi Solans.

Con este resultado, Inter Miami suma 18 unidades y se ubica como escolta de Nashville SC, el líder de su zona. El equipo de Miami volverá a la acción este sábado cuando reciba a New England Revolution en el Nu Stadium.