Chile le ganó a una selección que va al Mundial 2026

El equipo trasandino se impuso en la fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, para la cual no está clasificado.

Luego de otro fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Chile busca reconstruirse. En ese camino, el conjunto trasandino está aprovechando la fecha FIFA previa al Mundial 2026 para medirse con diferentes rivales. Es el caso de la República Democrática del Congo , que este martes cayó ante la roja por 2 a 1.

El partido se disputó en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea de Cádiz, España. Los golazos fueron ambos de zurda: el primero de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, con un gran tiro libre, para el ganador. Sobre el final descontó el volante del Watford, Edo Kayembe para los africanos.

Chile no juega Mundiales desde 2014. Pese a haber ganado por primera vez la Copa América en 2015 y también hacerlo en 2016, ambas contra Argentina y por penales, la caída ha sido muy pronunciada.

Congo integra la zona K

El equipo que será rival de la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa, formó con un 4-3-3.

Lionel Mpase Nzau fue el arquero, con Joris Kayembe, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Aaron Wan-Bissaka, como defensores. En el mediocampo estuvieron Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki y Ngal’ayel Mukau. Y el frente de ataque fue conformado por Nathanael Mbuku, Théo Bongonda y Yoane Wissa.

Por su parte, los chilenos plantaron un esquema de 4-2-3-1. Lawrence Vigouroux estuvo en el arco, Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, integraron la defensa. En la zona anduvieron bien Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro. El ataque fue compartido por Darío Osorio, Nils Reichmuth, Lucas Cepeda y el exRiver Gonzalo Tapia.

Embed | GOAL: WHAT A FANTASTIC FREE-KICK FROM MATIAS SEPULVEDA! WOW!



DR Congo 0-2 Chile pic.twitter.com/9OYOwvGMGs — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 9, 2026

“Creo que tienen un problema con mi país”: la versión del árbitro somalí deportado

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan rompió el silencio luego de haber sido deportado por Estados Unidos y quedar fuera del Mundial 2026, una situación que le impidió convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un partido en una Copa del Mundo.

El juez africano aseguró que contaba con toda la documentación necesaria para ingresar al país y manifestó su profunda decepción por la decisión de las autoridades migratorias.

Artan había sido seleccionado por la FIFA entre los 52 árbitros convocados para el torneo y formaba parte del grupo de siete jueces africanos designados para la competencia. Su presencia tenía además un fuerte valor simbólico para Somalia, un país con escasa representación en los grandes escenarios deportivos internacionales.

Omar Abdulkadir Artan árbitro

Según relató en una entrevista con The New York Times, el árbitro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami cinco días antes del partido inaugural, donde fue retenido por agentes migratorios y sometido a un extenso interrogatorio.

De acuerdo con su versión, Artan permaneció 11 horas bajo revisión antes de ser trasladado a una celda de detención y posteriormente embarcado en un vuelo hacia Estambul.

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, expresó.

El colegiado sostuvo que durante todo el procedimiento presentó la documentación exigida para ingresar a Estados Unidos: “Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta”, afirmó.

El árbitro somalí también señaló que mostró documentación emitida por la FIFA y pruebas de su trayectoria de más de una década como árbitro profesional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que el caso fue sometido a una revisión adicional y en un comunicado indicó que, tras la inspección, se determinó que el árbitro era “inadmisible debido a problemas de verificación” y se le negó el ingreso.

Artan aseguró que nunca recibió una explicación concreta sobre la decisión y sugirió que podría estar relacionada con las restricciones migratorias para ciudadanos de Somalia: “Creo que tienen un problema con mi país”, declaró.

El árbitro recordó además que llevaba cuatro años preparándose para esta oportunidad mediante cursos organizados por la FIFA en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y aún así, la entidad confirmó que no podrá desempeñarse en el torneo y aclaró que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones.