Estados Unidos deportó a uno de los árbitros para el Mundial 2026: "Tienen un problema con mi país"

Una de las naciones anfitrionas decidió que no pueda ingresar uno de los 52 jueces elegidos por la FIFA para la Copa del Mundo.

Estados Unidos deportó a uno de los árbitros elegidos para el Mundial 2026.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan rompió el silencio luego de haber sido deportado por Estados Unidos y quedar fuera del Mundial 2026 , una situación que le impidió convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un partido en una Copa del Mundo. "Creo que tienen un problema con mi país", aseguró.

El juez africano aseguró que contaba con toda la documentación necesaria para ingresar al país y manifestó su profunda decepción por la decisión de las autoridades migratorias.

Artan había sido seleccionado por la FIFA entre los 52 árbitros convocados para el torneo y formaba parte del grupo de siete jueces africanos designados para la competencia. Su presencia tenía además un fuerte valor simbólico para Somalia, un país con escasa representación en los grandes escenarios deportivos internacionales.

Según relató en una entrevista con The New York Times, el árbitro llegó al Aeropuerto Internacional de Miami cinco días antes del partido inaugural, donde fue retenido por agentes migratorios y sometido a un extenso interrogatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064067019843256786?s=20&partner=&hide_thread=false El Mundial 2026 todavía no empezó y ya tiene otro episodio que genera preocupación. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por FIFA dentro del grupo de 52 colegiados para la Copa del Mundo, habría sido deportado a Turquía tras serle negado el ingreso a… pic.twitter.com/Eaft34cvwB — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2026

De acuerdo con su versión, Artan permaneció 11 horas bajo revisión antes de ser trasladado a una celda de detención y posteriormente embarcado en un vuelo hacia Estambul.

La palabra del árbitro somalí deportado antes del Mundial 2026

“Estoy muy, muy decepcionado. Simplemente soy un árbitro que intenta cumplir su sueño, el mayor sueño de mi vida: venir al Mundial”, expresó en la entrevista Omar Abdulkadir Artan.

El colegiado sostuvo que durante todo el procedimiento presentó la documentación exigida para ingresar a Estados Unidos: “Tenía todos los papeles en regla. Tenía la visa correcta”, afirmó.

El árbitro somalí también señaló que mostró documentación emitida por la FIFA y pruebas de su trayectoria de más de una década como árbitro profesional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que el caso fue sometido a una revisión adicional y en un comunicado indicó que, tras la inspección, se determinó que el árbitro era “inadmisible debido a problemas de verificación” y se le negó el ingreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2064367543498809552?s=20&partner=&hide_thread=false El árbitro Omar Abdulkadir Artan, después de que Estados Unidos le NEGARA el ingreso al país y NO LE PERMITA dirigir en el Mundial:



“Estoy muy, muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro intentando cumplir su sueño, el sueño más grande de mi vida: llegar al Mundial.… pic.twitter.com/wExGB0EO0b — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 9, 2026

Artan aseguró que nunca recibió una explicación concreta sobre la decisión y sugirió que podría estar relacionada con las restricciones migratorias para ciudadanos de Somalia: “Creo que tienen un problema con mi país”, declaró. Hace unos meses, Donald Trump, presidente de EEUU, había dicho que "ni siquiera era un país".

El árbitro recordó además que llevaba cuatro años preparándose para esta oportunidad mediante cursos organizados por la FIFA en Qatar y Emiratos Árabes Unidos y aún así, la entidad confirmó que no podrá desempeñarse en el torneo y aclaró que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones.

Las restricciones migratorias no se frenaron solamente con el caso del árbitro, sino que son varias las delegaciones que vienen teniendo problemas, como le pasó a una de las figuras de Irak, que fue retenido por horas, al igual que la selección de Uzbekistán, que sufrió fuertes requisas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/2064064378257686678?s=20&partner=&hide_thread=false REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS



Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos. pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

Esto se suma al caso de Irán, que se encuentra en guerra con los norteamericanos, y el país anfitrión le prohibió establecer la base de su plantel allí, teniendo que moverse a México, aunque todos sus partidos son en Estados Unidos.