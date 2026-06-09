Mundial 2026: estos son los jugadores que serán las estrellas de cada Selección

Messi , Cristiano Ronaldo , Mbappé , Haaland , presentes en el Mundial 2026 . ¿Cuáles son los otros jugadores que serán los líderes de las Selecciones?

Mundial 2026: los jugadores que serán las estrellas de cada Selección

Además de la pasión que despierta, uno de los mayores atractivos del Mundial 2026 es que contará con la presencia de casi todas las figuras del fútbol internacional. Entre las más destacadas se encuentran -obviamente- Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , pero también hay lugar para la nueva generación, con estrellas como Lamine Yamal, Haaland o Mbappé .

A continuación , un repaso por los futbolistas más destacados de cada selección , para no perderse en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

México – Gilberto Mora: con apenas 17 años, el mediocampista del Tijuana es una de las grandes promesas de su país. Y estará encargado de sostener la ilusión de uno de los anfitriones.

Sudáfrica - Lyle Foster: en un plantel con muchos integrantes del fútbol local, el delantero de 25 años es de los pocos que militan en el exterior. La última temporada estuvo en el Burnley, que perdió la categoría en la Premier League.

Corea del Sur - Son Heung-Min: probablemente el mejor futbolista de la historia de su país. Desde los 16 años en Europa y con gran recorrido en la Premier League, actualmente milita en Los Angeles F.C. de la MLS.

heung min son.jpg Son se destacó por varios años en el Tottenham de Inglaterra.

República Checa - Patrik Schick: con sus 1,91 metros, el delantero será una de las “torres” del Mundial. La pasada temporada marcó 16 goles para el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

Grupo B: Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza

Canadá - Alphonso Davies: el lateral izquierdo del Bayern Múnich es uno de los futbolistas más destacados de su país en la historia. Un problema cardíaco lo obligó a dejar las canchas por un tiempo.

Alphonso Davies.jpg Alphonso Davies, referente de la selección canadiense.

Bosnia - Edin Dzeko: el veterano delantero, ex Inter, Roma y Manchester City, viene de protagonizar una de las grandes hazañas para su país, eliminando a Italia en el repechaje europeo.

Qatar - Akram Afif: en una de las selecciones más débiles del torneo, el atacante es de los pocos de su país con pasado en el fútbol europeo, tras jugar en el Villarreal de España y en Bélgica.

Suiza - Granit Xhaka: otro de los veteranos del Mundial. Es el futbolista con más partidos en su selección y tiene un largo paso por la Premier League, antes en Arsenal y actualmente en Sunderland.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil – Vinicius: si bien no hay tantos nombres rutilantes como antes, la verdeamarela cuenta con talentos, como el delantero del Real Madrid. Tiene desequilibrio, velocidad y gol, lo que hace soñar a los pentacampeones.

Vinicius Jr. (2).jpg Figura en el Real Madrid, Vinicius necesita destacarse más con su selección.

Marruecos - Achraf Hakimi: aunque nació en España, es el capitán y gran referente de su selección, con la que protagonizó el histórico cuarto puesto en Qatar 2022. Su presente también es arrollador: viene de ser bicampeón de la Champions League con el PSG.

Haití - Jean-Ricner Bellegarde: el centrocampista es el alma de su equipo, aunque su presente no es el mejor, ya que terminó último con el Wolverhampton en la Premier League.

Escocia - Scott McTominay: de flojo paso por el Manchester United, el mediocampista se reconvirtió desde su llegada al Nápoli, siendo clave para lograr el subcampeonato de la liga italiana.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos – Christian Pulisic: es el principal talento del anfitrión. Con 27 años, juega en Europa desde los 16, con pasos por el Borussia Dortmund y Chelsea. Actualmente se encuentra en el Milan.

FUTBOL-COPAOR-EEUU.jpeg Pulisic, el futbolista estadounidense con mejor trayectoria de los últimos tiempos.

Paraguay – Miguel Almirón: es el desequilibrio de los guaraníes. Tras cinco años en Inglaterra jugando para el Newcastle, donde disputó 223 partidos, con 30 goles y 12 asistencias, volvió al Atlanta United de la MLS.

Australia - Nestory Irankunda: nacido en Tanzania, con su traspaso al Bayern Múnich se convirtió en la venta más cara de su país. Tras su compra, fue cedido al Watford de la EFL Championship.

Turquía - Arda Güler: con 21 años, el jugador del Real Madrid es el gran talento de esta generación turca y una de las promesas de este Mundial. Se destaca por su versatilidad: puede ser tanto mediocampista como delantero.

Grupo E: Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania – Musiala: la promesa que ya es realidad en el Bayern Múnich. Una de las incógnitas es saber cómo volverá a los primeros planos tras recuperarse de una grave lesión.

Jamal-Musiala.jpg El futbolista del Bayern Múnich viene recuperando ritmo luego de una grave lesión.

Curaçao - Jurgen Locadia: nacido en Países Bajos, el delantero es referente de la selección debutante. Tuvo un largo paso por Europa, aunque salvo por el PSV holandés, siempre en equipos de menor peso o ascenso.

Costa de Marfil – Franck Kassié: ex Milán o Barcelona, el mediocampista viene de ganar dos Champions de Asia seguidas con el Al Ahly saudí. Con su selección acumula 75 partidos y se consagró en la Copa Africana de Naciones en 2023.

Ecuador - Moisés Caicedo: otra de las promesas jóvenes de la Copa del Mundo. Con 23 años, será el segundo Mundial del mediocampista del Chelsea.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos - Frenkie De Jong: líder absoluto de la “Naranja Mecánica”, el jugador del Barcelona es desde hace varios años uno de los mejores mediocampistas multifunciones del mundo.

frankie de jong barcelona.jpg Frankie de Jong es el líder del mediocampo.

Japón - Takefusa Kubo: con las lesiones de Mitoma y Minamino, el futbolista de la Real Sociedad de España se perfila como la gran esperanza de los nipones, que sueñan con ser la sorpresa.

Suecia – Viktor Gyökeres: su gran temporada del Sporting Lisboa le valió su traspaso al Arsenal, con el que se consagró en la última Premier League y con el que jugó la pasada final de la Champions League.

Túnez - Hannibal Mejbri: a sus 23 años, el mediocampista tiene más de 120 partidos jugados en Europa, entre el Manchester United, el Sevilla y el Burney, su último equipo.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica - Thibaut Courtois: consolidado desde hace varios años como uno de los mejores arqueros del mundo. El “1” del Real Madrid es de los pocos vigentes que quedan de la generación dorada belga.

Egipto - Mohamed Salah: para el capitán egipcio, el Mundial puede marcar su cierre como jugador internacional. También acaba de irse del Liverpool tras años de gloria.

Salah.jpg Para Salah, el Mundial podría significar su despedida de la selección egipcia.

Irán – Taremi: el veterano delantero fue clave para la clasificación de su selección, donde es uno de los más reconocidos y con más trayectoria en ligas competitivas, tras su paso por Portugal y por el Inter de Italia.

Nueva Zelanda – Chris Wood: más allá del fenómeno viral de Tim Payne, el delantero de destacado porte y con más de 16 años de experiencia en Inglaterra, entre la Premier y el ascenso, sostiene la esperanza de hacer un buen papel, o al menos despedirse con goles.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España – Lamine Yamal: sin dudas una de las estrellas en las que se posarán los ojos del mundo entero. Con la “Furia Roja” ya levantó una Eurocopa siendo figura.

lamine yamal2 Lamine Yamal quiere ser la promesa juvenil del torneo.

Cabo Verde – Dailon Livramento: el delantero que milita en la primera división de Portugal fue una de las piezas clave para la histórica clasificación de su selección al torneo.

Arabia Saudita - Salem Al Dawsari: referente de su selección y de su equipo, Al-Hilal, donde jugó casi toda su carrera, salvo por un breve paso de seis meses por el Villarreal de España.

Uruguay – Federico Valverde: con ocho temporadas en el Real Madrid, es el máximo referente charrúa. Se destaca por su polifuncionalidad: si bien suele ser mediocampista, también jugó en varias oportunidades de lateral derecho y hasta de delantero extremo.

Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia - Kylian Mbappé: figura dentro de un equipo lleno de figuras. Con “Les Bleus” suma un título mundial (Rusia 2018) y un subcampeonato (Qatar 2022). Todo con 27 años. Viene de ser el goleador de la Liga de España por segundo año consecutivo con el Real Madrid. Asusta.

Kylian Mbappe Real Madrid 2025 (2).jpg.webp Mbappé lleva dos años seguidos siendo el goleador de la liga española.

Senegal – Sadio Mané: de extenso y recordado paso por el Liverpool, el veterano delantero actualmente en el Al Nassr de Arabia es el jugador más reconocido de los “Leones de Teranga”.

Irak - Aymen Hussein: el delantero y capitán es internacional desde 2015. En marzo pasado marcó el tanto en la victoria ante Bolivia en el repechaje, logrando clasificar a su selección por primera vez a un Mundial.

Noruega – Erling Haaland: uno de los futbolistas que no necesitan presentación. El atacante del Manchester City fue el goleador de las Eliminatorias Europeas y se ubicó como el máximo artillero en tres de las últimas cuatro temporadas de la Premier League.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina – Lionel Messi: poco que agregar al peso que ya significa el nombre propio. En su sexta participación, entrará en la historia como el futbolista que más mundiales jugó, récord que paradójicamente compartirá con Cristiano Ronaldo.

Messi-Festejo Selección portada Messi jugará su sexto Mundial y sueña con su segunda estrella.

Argelia - Riyad Mahrez: con 35 años, es el capitán de su selección, de la que probablemente se despida luego del torneo. Tras varios años destacados en la Premier League, la actualidad lo tiene en el fútbol árabe.

Austria – David Alaba: con pasado en el Bayern Múnich y presente en el Real Madrid, el defensor viene jugando poco luego de encadenar varias lesiones. De todos modos, es el referente de su equipo.

Jordania - Al Tamari: el delantero milita en el Rennes de Francia, siendo el único futbolista de todo el plantel que juega en una liga europea. Sus goles fueron decisivos para la primera clasificación de su selección a un Mundial.

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal – Cristiano Ronaldo: una de las leyendas del fútbol que buscará cerrar una carrera llena de gloria con uno de los pocos títulos que le faltan. También sueña con llegar a los 1.000 goles.

Cristiano Ronaldo 1.jpg Cristiano Ronaldo quiere cerrar su carrera con broche de oro.

Congo – Bakambu: salvo por tres temporadas en China, el veterano delantero de 35 años jugó casi toda su carrera en Europa, con pasos por Francia, España, Turquía y Grecia. Ahora defiende los colores del Betis.

Uzbekistán – Khusanov: a sus 22 años, el defensor llegó la última temporada al Manchester City, tras militar en el Lens de Francia.

Colombia - Luis Díaz: el extremo suele destacarse en su selección. Viene de ser campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich, club al que arribó luego de un muy buen paso por el Liverpool.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Inglaterra – Harry Kane: capitán y máximo goleador en la historia de su selección. En el Mundial de Rusia 2018 se quedó con la Bota de Oro, al marcar seis tantos en el certamen. Fue el máximo artillero de la pasada temporada de la Bundesliga.

Kane (1).jpg Kane va por su segunda bota de oro en mundiales.

Croacia – Luka Modric: a los 40 años, será el último baile para el gran referente croata. En los últimos dos mundiales, fue subcampeón y logró el tercer puesto.

Ghana - Iñaki Williams: nacido en España, se diferenció de su hermano Nico y decidió representar a la selección africana. Lleva toda su carrera jugando en el Athletic Bilbao, sumando más de 400 partidos y 100 goles.

Panamá - Adalberto Carrasquilla: el mediocampista se desempeña en los Pumas de México tras varias temporadas en la MLS. Con su selección obtuvo el subcampeonato en la Copa Oro de 2023, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.