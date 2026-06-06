Tras predecir a los últimos 4 campeones, EA Sports dijo quién ganará el Mundial 2026

Los creadores del EA FC26 predijeron a los campeones en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

EA Sports FC encendió la previa del Mundial 2026 con una publicación que rápidamente generó repercusión en redes sociales: realizó una nueva simulación de la Copa del Mundo y señaló a España como el próximo campeón.

“Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España ”, publicó la cuenta oficial de EA Sports FC en X, junto a una imagen de futbolistas españoles festejando dentro del videojuego.

El mensaje hace referencia al particular antecedente de la saga, que había acertado los últimos cuatro campeones mundiales: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022 .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EASPORTSFC/status/2063274777335214273&partner=&hide_thread=false We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

En esta oportunidad, el simulador volvió a tomar protagonismo en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y eligió a la “Roja” como el seleccionado que levantaría el trofeo.

De todos modos, se trata de una simulación del videojuego y no de un pronóstico oficial, aunque el historial reciente de aciertos le dio un condimento especial a la publicación, que no tardó en viralizarse entre los fanáticos.

Como contexto, EA anunció esta semana una actualización internacional de EA Sports FC 26, con 53 selecciones licenciadas y un modo de torneo de 48 equipos, en línea con el formato mundialista.

Mundial 2026: tras la lesión de Balerdi, ¿quién será su reemplazo en la Selección Argentina?

La lesión de Leonardo Balerdi en el entrenamiento matutino del sábado obligó a Lionel Scaloni a moverse rápido y Marcos Senesi aparece como el principal candidato para reemplazarlo en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento de la Selección y quedó desafectado de la nómina mundialista, por lo que el cuerpo técnico deberá elegir a su sustituto entre los futbolistas que integraban la prelista de 55 jugadores.

En ese escenario, Senesi corre con ventaja por su presente en la Premier League, donde viene de una muy buena temporada en el Bournemouth, y porque ya formaba parte del radar de Scaloni antes del corte definitivo de la lista.

leonardo balerdi

El defensor surgido en San Lorenzo había quedado afuera de la nómina de 26 justamente en la pulseada con Balerdi, quien fue elegido como alternativa natural para Cristian Romero como primer marcador central. Sin embargo, la lesión del zaguero del Olympique de Marsella reabrió la puerta para el futbolista de 27 años.

Además de Senesi, los otros zagueros que aparecen como opciones dentro de la prelista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno parece tener, al menos en la previa, el mismo consenso deportivo que el actual defensor del Bournemouth.

Scaloni también podría evaluar una variante táctica y convocar a un lateral, con Marcos Acuña como una alternativa posible, lo que permitiría correr a Facundo Medina como opción de zaga. De todos modos, la prioridad del cuerpo técnico sería sumar otro marcador central.

Balerdi, que venía de ganarse un lugar en la lista después de una temporada en crecimiento en Francia, se perderá su primer Mundial con la Selección argentina, que debutará el 16 de junio ante Argelia.