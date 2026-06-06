Mundial 2026: una figura de Alemania se lesionó y es baja en la lista

Las lesiones en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no cesan y varios entrenadores deben modificar sus listas.

La Selección de Alemania tendrá una baja para el Mundial.

La Selección de Alemania sufrió este sábado una baja sensible para el Mundial 2026 , luego de que Lennart Karl quedara descartado por una lesión muscular en el muslo izquierdo , sufrida durante un entrenamiento en Chicago, en la previa del amistoso ante Estados Unidos.

El mediocampista ofensivo de 18 años , una de las grandes apariciones del Bayern Múnich en la última temporada, había encendido las alarmas el viernes cuando debió abandonar la práctica y fue trasladado para realizarse estudios.

El panorama inicial ya era preocupante, porque el entrenador Julian Nagelsmann había advertido que “no pintaba bien” y que el cuerpo técnico debía esperar el diagnóstico para definir si necesitaba convocar a un reemplazante.

Finalmente, los exámenes confirmaron una lesión de gravedad suficiente para marginarlo de la Copa del Mundo, un golpe duro para un futbolista que había sido una de las sorpresas de la lista y que empezaba a ganar terreno dentro del seleccionado.

lennart-karl

Karl venía de una temporada de fuerte crecimiento en el Bayern, donde se consolidó como una de las joyas del recambio alemán por su creatividad, velocidad y desequilibrio en los últimos metros.

Ante la baja, Nagelsmann decidió citar a Assan Ouedraogo como reemplazante, mientras Alemania intenta reacomodar su estructura ofensiva antes del inicio de la competencia.

El seleccionado alemán debutará el 14 de junio frente a Curazao, por el Grupo E, y luego enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador, en una zona en la que buscará dejar atrás las eliminaciones en primera ronda de los Mundiales 2018 y 2022.

La Selección de Paraguay también sufre la lesión de una figura que se perderá el debut

La Selección de Paraguay recibió un duro golpe a menos de una semana de su debut en el Mundial 2026, luego de confirmarse que Julio Enciso sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho durante el amistoso ante Nicaragua.

El delantero del Estrasburgo de Francia debió abandonar el campo de juego en camilla y entre lágrimas durante el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, en lo que encendió todas las alarmas en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

En principio, Alfaro había intentado llevar tranquilidad al asegurar que se trataba de un fuerte traumatismo, pero los estudios posteriores arrojaron una lesión muscular que cambió el panorama y puso en duda la presencia del atacante en el inicio de la Copa del Mundo.

julio enciso

Según los primeros informes, el tiempo estimado de recuperación sería de alrededor de 20 días o tres semanas, por lo que Enciso se perdería el debut ante Estados Unidos y también el segundo compromiso frente a Turquía. En el mejor de los casos, podría reaparecer en el cierre del Grupo D ante Australia.

De todos modos, en Paraguay aguardan por nuevos estudios para determinar la magnitud exacta de la rotura y definir si el futbolista puede continuar dentro de la nómina mundialista o si el cuerpo técnico deberá tomar una decisión más drástica.

Enciso, una de las grandes esperanzas ofensivas de la Albirroja, publicó un mensaje en redes sociales tras la lesión y reconoció que atraviesa “momentos difíciles”, aunque remarcó que su sueño de disputar el Mundial sigue vigente.