Un jugador de la Selección Argentina se desgarró y se perderá el Mundial

La lesión del futbolista se reportó el sábado por la mañana, en la previa del amistoso con Honduras, y Scaloni ya está buscando reemplazante.

En la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , la Selección Argentina no para de recibir malas noticias. En este caso, el sábado por la mañana en la previa del amistoso con Honduras, se reportó el desgarro de una de las novedades de la lista para esta cita: Leonardo Balerdi se lesionó en el entrenamiento y Lionel Scaloni deberá tomar una decisión.

El defensor central se había metido entre los 26 convocados por encima de otros considerados en su posición, pero el cuerpo técnico ya está buscando un reemplazante porque la lesión lo margina definitivamente del Mundial 2026 .

Entre los primeros nombres que empezaron a sonar, Marcos Senesi, ex San Lorenzo que tiene todo cerrado para sumarse al Tottenham Hotspur de la Premier League, sería quien pica en punta. El central de River, Lucas Martínez Quarta, sería otra de las alternativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2063265532384555476&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — Selección Argentina (@Argentina) June 6, 2026

A tan solo 10 días del debut de la Albiceleste en la contienda, donde buscará revalidar el título conseguido en Qatar 2022, Lionel Scaloni deberá hacer un cambio obligado en la lista de 26 futbolistas.

La Selección Argentina, ante un amistoso con muchas bajas

La Selección Argentina de fútbol afrontará esta noche un amistoso de gran importancia ante el combinado de Honduras, en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21:00 (horario argentino).

El mismo será fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador Lionel Scaloni confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, además de otro gran número de futbolistas que se espera que se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.

Entre las demás bajas que se esperan, con un once titular que todavía no fue confirmado, podrían estar los defensores Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los mediocampistas Leandro Paredes y Nicolás Paz y los atacantes Julián Álvarez y Nicolás González.

En un nuevo Mundial en el que la convocatoria oficial contará con 26 futbolistas, y aprovechando que llevó algunos jugadores restantes en caso de que los citados no superen algunas lesiones que presentan, Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que le dará oportunidades a los más chicos, para quienes el próximo amistoso puede ser crucial.

messi argentina

Con buena parte de los convocados llegando con lo justo desde lo físico a una nueva Copa del Mundo, el DT confirmó que se vienen recuperando bien, buscando que lleguen con lo “mínimo necesario” para no tener que realizar cambios en la lista final, aunque también detalló que no será en estos amistosos cuando los exija físicamente.

Como en la defensa el “Cuti” Romero viene de recuperarse hace algunos días de una larga lesión y se espera que no juegue, la zaga podría ser compuesta por los centrales Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez

El puesto del lateral derecho sería otro puesto que no contaría con sus habituales representantes, al recuperarse tanto Montiel como Molina de desgarros, por lo que el lugar seguramente le quede a quien sea mejor considerado entre Agustín Giay, del Palmeiras brasileño, y Nicolás Capaldo, futbolista del Hamburgo alemán.

En el mediocampo las bajas más probables son las de Leandro Paredes, que terminó su último compromiso con Boca con una distensión, y Nicolás Paz, que transita los últimos días de recuperación luego de sufrir una infracción sobre la rodilla izquierda en las últimas fechas de la Serie A.

Aunque hay amplia cantidad de opciones para jugar en el mediocampo, quien podría meterse en el once, con un rol distinto al de los mencionados, es Valentín Barco, que ha ganado mucho terreno en la consideración de Scaloni e incluso convirtió un gol, en el último partido preparativo ante Zambia.

En ataque el principal afectado es Julián Álvarez, que todavía no se recupera de una lesión ligamentaria en uno de los tobillos. Con Messi llegando entre algodones y Nicolás González recuperado hace poco de un desgarro, se espera que tampoco participen del amistoso, por lo que habrá chances para Thiago Almada, José López y Giuliano Simeone, así como también futbolistas como Gabriel Aranda y Joaquín Freitas, que fueron citados para los partidos previos a la Copa del Mundo.