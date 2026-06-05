Con ausencias por lesión, la Selección Argentina enfrenta a Honduras: hora, formaciones y TV

Los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán su primer amistoso en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lionel Scaloni, ante un partido que puede ser clave por posibles cambios en la lista de la Selección Argentina.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras , en el que será su primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas , que tiene capacidad para 102 mil espectadores y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección Argentina , que es dirigida por Lionel Scaloni , llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

messi argentina

La "Albiceleste", que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

Las posibles formaciones de la Selección Argentina y Honduras

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

Amistoso internacional

Argentina - Honduras

Estadio: Kyle Field

Árbitro: a confirmar

Hora: 21.

TV: TyC Sports y Telefe

Habló uno de los jugadores que se quedó fuera del Mundial por lesión

El delantero argentino, jugador del Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli habló de lalesión que lo marginó de la competencia por un lugar en el Mundial 2026.

"Los primeros días hacía el duelo y me preguntaba porque me había pasado esto", dijo y agregó: "Sobre todo porque tuve la experiencia de la otra pierna y sabes todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás".

Además, insistió en que "cae todo junto y eso es lo duro", pero afirmó: "Hoy estoy en argentina, puedo disfrutar de mis amigos, mi familia". "La verdad es que no tengo rencor de ese día o esa situación", aseguró el delantero.

También contó que luego de la operación "habló con el cuerpo técnico de la Selección argentina para agradecerles la convocatoria". Finalmente cerró con un mensaje de esperanza: "Vamos a tener revancha, el que abandona no tiene premio".

Joaquín Panichelli sufrió la lesión de rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, sufrida en los entrenamientos previos al amistoso ante Mauritania el 27 de marzo.